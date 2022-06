Crece positividad de Covid al 20%

El índice de positividad en la región centro es del 20 por ciento, la Cuarta Jurisdicción Sanitaria realiza 30 pruebas Covid por día y alrededor de 6 dan positivo a la enfermedad, derivado de la llegada de la quinta ola.

"Nos están aumentando los casos con las sub variantes b4 y b5 de la cepa Ómicron, esto nos habla que la pandemia no ha pasado, la enfermedad sigue así como sus complicaciones. Tenemos que seguirnos cuidando a toda costa y no bajar la guardia".

El titular jurisdiccional, Faustino Aguilar Arocha mencionó que hace dos o tres semanas no se realizaba ninguna prueba ni las personas las solicitaban, lo cual cambió radicalmente pero no son los mismos números cuando inició la pandemia ni de enero del presente año, donde cada día se realizaban más de cien pruebas.

En la jurisdicción se realizan por día entre 20 y 30 pruebas PCR para detección de Covid, de las cuales salen alrededor de 6 casos positivos. Además de las pruebas que se realizan en otras clínicas y hospitales como la Cruz Roja, donde de cada 10 pruebas que realizan salen 2 positivas.

Resaltó la importancia de seguir cuidándose y mantener los protocolos, sobre todo el uso del cubre bocas en espacios cerrados y el lavado de manos constante. A las personas que están contagiadas, exhortó a que permanezcan en resguardo para evitar más contagios.