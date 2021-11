Crece robo de chatarra

El sur de la ciudad es el área en donde se presentan incidentes en cuanto al robo de chatarra a empresas ferroviarias en donde los ladrones se han tornado a ser agresivos con los operadores del ferrocarril, se han hechos operativos, detenciones y hasta recuperado este tipo de mercancía.

Así lo comentó Rodrigo Chairez Zamora; Delegado la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, señaló que no se puede considerar como delito de alta incidencia, más cuando se han desplegado operativos por parte de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

En meses anteriores empresas de transporte ferroviario, como Ferromex y Cansas City, tenían alta incidencia en el robo de chatarras que era lo que más ocurría, porque las empresas transportaban diversos materiales que van desde vehículos, electrodomésticos y sustancias químicas.

Los incidentes se presenta más en la chatarra, ante esto se intensificaron los operativos, hay puntos de mayor riesgo para el tema del apoderamiento, están al sur de Monclova, desde Colinas de Santiago hasta la planta siderúrgica, así como la zona industrial de Frontera.

Las detenciones no son constantes, si hay unas que versan sobre el apoderamiento ilícito, principalmente de chatarra como de aquellas personas que no lograr apoderarse de esta la transportan en vehículos particulares que no son de carga, en cajuelas y carretillas.

Estas personas en su momento no podían ser aseguradas por flagrancia de robo, derivado de denuncias y reportes que tiene la empresa así como la identificación de materiales, hay personas detenidas por el delito de receptación dolosa de objeto robado, el delegado explicó que tener en su poder un objeto robado puede encuadrarse como delito.

Se hace avaluación de mercado de acuerdo a cómo se paga la tonelada, pero no todo el metal tiene el mismo valor, el aseguramiento, los montos son diversos, pueden ir cuantificado desde 500 y hasta los 100 mil pesos como ya ocurrió con un camión de 3.5 toneladas, pero depende del metal, de la cantidad y el peso.

Se han tenido operativos, cateos para el aseguramiento de objetos específicos que sí se han encontrado en chatarreras de Monclova.