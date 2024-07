Creen que directivos sabían futuro de acerera.

Ex trabajadores de Altos Hornos de México consideran que desde hace años los directivos sabían el futuro de la empresa y la estuvieron saqueando, sin que ninguna autoridad pusiera un alto.

La venta de vehículos y propiedades de la empresa no es algo nuevo, esto se ha realizado en los últimos años, en donde los directivos de AHMSA estuvieron haciéndolo desde hace tiempo.

Julián Torres Ávila ex Secretario General de la Sección 288 señaló que los directivos tienen muchos años saqueando la empresa, ya que sabían cuál era el futuro de la acerera y todavía al día de hoy siguen robando.

Indicó que desgraciadamente no existe una autoridad que les ponga un alto, ya que a pesar de estar imposibilitado para vender los bienes por el proceso de Concurso Mercantil lo está haciendo sin ninguna sanción.

"Nosotros no podemos estar cuidando día y noche la empresa, nosotros hablamos con las autoridades, planteamos ese asunto y le pedíamos que ellos como autoridades cuidaran las instalaciones de la empresa para que no las saquearan los directivos, pero no lo han hecho", indicó.

Señaló que los bienes de la empresa representan la garantía de pago, por lo que es un robo lo que la empresa está haciendo a los trabajadores.