Cuando quieres trabajar se nota; Luis Olvera, "es un verdadero ejemplo de vida"

No es la discapacidad lo que hace difícil la vida sino las barreras que pone la sociedad, Luis Olvera Romero es el joven que trabaja como conductor de un In Driver y que se virilizó en Facebook luego de que uno de sus clientes hiciera público su reconocimiento por su labor, su amabilidad y las ganas de querer superarse a pesar de las capacidades diferentes.

"Como cuando quieres trabajar se nota, excelente persona y excelente servicio, mi admiración para él", comentó Héctor González en su cuenta de Facebook luego de haber solicitado el servicio de Luis a quién le pidió ayuda porque él también andaba en silla de ruedas, una publicación que se compartió decenas de ocasiones.

Luis estuvo en Periódico La Voz para compartirnos su historia de vida, Elvira Romero, su madre, fue pieza fundamental para poder entablar la comunicación con él.

Actualmente el joven habitante de la colonia Miravalle 5, tiene 23 años de edad y desde hace 2 años encontró empleo brindando el servicio de In Driver luego de mucho tiempo de buscar empleo y de no recibir la oportunidad debido a su sordera que se generó desde los 6 meses de nacido debido a una meningitis bacteriana, la causa fue un antibiótico, el doctor dijo "Ya no la va a librar" y aquí está siendo ejemplo de superación.

Fueron constantes visitas a médicos, la colocación de un implante coclear no sirvió de mucho pues distorsionaba el sonido, estudió primaria y secundaria especial, incluso terminó en el Cbtis ya que se abrió un grupo especial, Luis quería seguir estudiando una carrera en ingeniería, pero la oportunidades nunca existió.

En la escuela especial, le enseñaron a integrarse a la sociedad, tanto a él como a sus papás, pero fue con el paso del tiempo que las cosas se fueron facilitando para tener una mejor comunicación con el resto del mundo, todo fue más fácil con su celular.

Hoy en día es un hombre que ha superado muchos obstáculos, batalló para conseguir trabajo pero gracias a su amigo Álvaro Ramírez que también es sordomudo, es que entró como operador de In Driver y quien lo animó, al principio le daba pena, pero después pensó en que no debía sentir pena pues trabajan honradamente.

Se levanta a las 5:00 am, 30 minutos después ya empezó a trabajar, lo hace todos los días de la semana, por día se fija una meta económica y cuando la alcanza, deja de trabajar.

A todos lo que aborda su auto, lo primero que les dice a través de su celular es, "Hola, soy sordo", la respuesta de sus clientes es de asombro pero también de respeto y admiración, pues siempre lo felicitan, le gusta trabajar porque gana dinero y él mismo paga su vehículo, gasolina, mantenimiento, todo.

Su madre mencionó que Luis es obsesivo compulsivo en limpieza, trabajo, orden y todo, lo que lo hace una persona aún más especial al momento de brindar un servicio.

La calificación que tiene en la aplicación es de 5 estrellas, a los usuarios se le ha quedado el celular en el auto y debido a que Luis no escucha pueden estar marcándole y no se da cuenta, pero constantemente revisa su auto y cuando nota que algo se quedó, se regresa a la vivienda de su cliente para entregárselo.

Sus padres Luis Alejandro Olvera Arreola y Elvira Romero Aguilar, siempre lo están apoyando querían ver que se realizara y que hiciera algo, porque "Wicho" como le dicen, no puede estar sin hacer nada, por ello le ayudaron con el enganche de su carro.

Luis es un joven como cualquier otro, Joussy Martínez es su novia y ella tardó 15 días para aprender a comunicarse con él a través de la lengua de señas, se conocieron a través de redes sociales y un día la invitó a salir, desde entonces, nació el amor. Ella logra comunicarse con él de una manera que ni los padres de Luis han podido hacerlo en sus 23 años de vida.

Tras enterarse que uno de sus clientes lo había publicado en Facebook sintió emoción al leer decenas de mensajes positivos por parte de los ciudadanos que lo alentaban a seguir echándole ganas.

Luis piensa en casarse, tener familia, incluso pensó en irse a Estados Unidos a trabajar porque aquí no encontraba empleo, sueña con comprar una casa propia y seguir en busca de su felicidad.

Aunque le gusta mucho su trabajo como IN Driver le gustaría algo más, en una empresa que le brinde seguridad social, que le de prestaciones, ese es uno de sus más grandes sueños y espera tener la oportunidad algún día sin importar su condición.

Luis aprovechó este espacio para enviar un mensaje a los jóvenes de un día que a pesar de no tener ningún impedimento, no quieren trabajar, no quieren estudiar, les dijo que sí él ha logrado avanzar aun y con su condición, ellos también lo pueden hacer si se lo proponen, los invitó a que aprovechen la vida, que la disfruten y que se esfuercen por lo que quieren.

Luis agradeció no solo a sus padres por tanto apoyo, también a su novia y a toda su familia en general pues cada uno de ellos es especial para él.

CAJA DE DATOS.

EL DATO:

- Quedó sordo desde los 6 meses de nacido debido a una meningitis bacteriana.

-Es conductor de In Driver.

-En 15 días su novia aprendió a comunicarse con él.

"Me puedes hablar en mi lengua de señas si no sabes señas, puedo leer tus labios, pero necesito que modules claramente, soy como cualquier persona, piensa que soy de otro país y hablo una lengua diferente, agradezco que me incluyas en tus conversaciones y me tomes en cuenta".