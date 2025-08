Cuestionan Prisión Preventiva a Trabajadoras: Abogado Miguel Ángel Reyna Adam

Miguel Ángel Reyna Adam denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial que se sigue en contra de dos trabajadoras del hotel, acusadas del presunto robo de 1.5 millones de pesos, y cuestionó la decisión del juez de mantenerlas en prisión preventiva cuando, “no hay pruebas de que el dinero existiera”.

El abogado señaló que el Juez Oscar Cadena actuó mal, al mencionar que este tipo de delitos no ameritan prisión preventiva en donde dijo “estamos hablando de dos mujeres que trabajan para sacar adelante a sus familias, no de delincuentes”.

Reyna Adam calificó como inverosímil la versión del denunciante, quien asegura haber dejado una maleta con 6.5 millones de pesos en la habitación del hotel, donde cuestionó “¿Cómo es posible que el Ministerio Público le haya dado entrada a esa denuncia sin comprobar primero la existencia del dinero?”

Para el abogado, los hechos no concuerdan con una conducta delictiva, sino más bien es un engaño que está apoyado por el Ministerio Público que integra la carpeta de investigación del caso.

“Si una de estas mujeres hubiera agarrado ese dinero, deja el trabajo y desaparece de Monclova, no se presenta al día siguiente como ellas lo hicieron. Hablando con sentido común, una persona que trabaja para su familia difícilmente se convierte en ratera”, subrayó.

Reyna también criticó la falta de diligencias por parte de los elementos de la Fiscalía, que no realizaron cateos para tratar de encontrar el dinero, únicamente se procedió a detenerlas y procesarlas.

“Si realmente sospechaban de ellas, ¿por qué no catearon sus domicilios para buscar el dinero? ¿Por qué no lo hicieron? Porque no hay dinero, no hay nada. La Fiscalía inventó un delito y el juez le creyó”.

El abogado cuestionó la actuación del Ministerio Público y del juez que dictó la medida cautelar, en donde señaló que un buen juez hubiera seguido el proceso en libertad, por lo que dijo que no hay corrupción en el Poder Judicial, pero sí existen intereses detrás de este caso.