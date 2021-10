Cuida a piedra y lodo a familia de indigente

Sin querer compartir la información acerca de la supuesta familia del enamorado de la estatua lectora de la plaza principal, se encuentra el señor Antonio Oviedo, quien pudiera aportar datos importantes a autoridades e instituciones que buscan facilitar el reunión entre Jorge o José Ausencio, quien asegura partió de ciudad Obregón Sonora hace 26 años y ahora tiene una familia la esperanza de haberlo encontrado.

En reiteradas ocasiones tanto los medios de comunicación como los miembros de diversas instituciones han solicitado al señor Oviedo los datos que lleven a localizar a la familia de 11 hermanos que vive en Sonora y quienes pretenden venir a Monclova para ver de cerca al novio de la mujer lectora, a quien hace unos días vieran a través de un video que se hiso viral en las redes sociales y el cual les permitió encontrar un alto parecido con José Ausencio, quien abandonó Sonora hace más de 20 años.

Hommy Vielma, quien es conocido por apoyar a personas en situación de calle, afirmó que en reiteradas ocasiones le ha pedido el número celular de los supuestos familiares de José o Jorge para comunicarse con ellos y buscar una forma de que lleguen de manera más rápida a Monclova sin embargo este le ha negado la información.

También por medio de redes sociales, miembros de la comunidad quienes están emocionados por este caso, mostraron su disposición de apoyar para que la familia venga y se reúna con quien al parecer es un miembro más de ellos, sin embargo no pueden porque la única persona que tiene estos datos es Antonio Oviedo quien se niega a proporcionarlos.

Al dialogar con el señor Oviedo, este aseguró en reiteradas ocasiones que tiene que solicitar autorización a la familia Quintero Pérez para dar una referencia de ellos, sin embargo afirmó que él está buscando costos de exámenes de ADN, boletos de avión y forma de bañar José para que su familia pueda verlo.

"No es que yo me quiera levantar el cuello con este caso, simplemente no quiero dar los datos sin autorización de la familia, quiero agarrar a Jorge a la fuerza y bañarlo para que ellos puedan verlo y determinar si vienen o no, si las autoridades quieren ser parte de este caso que vengan, se lo lleven y lo bañen y con eso podemos presentarlo de mejor manera, sin embargo no quiero crear falsas esperanzas en los padres y 11 hermanos del novio de la estatua porque ellos sufrirían mucho si no es".

Cabe mencionar que este caso ha sido tan viral que instituciones y autoridades están dispuestos a apoyar en la búsqueda de la familia de este indigente, sin embargo la única persona que posee los datos de la familia no quiere proporcionarlos, por lo que temen que la información vertida hasta el momento no sea del todo cierta.