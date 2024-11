Culmina juez su periodo en Monclova.

"A donde me manden voy a trabajar porque amo lo que hago", externo el Juez Alan Israel Dávila Vela, quién culminó su periodo en Monclova para dirigirse a su nuevo hogar en la ciudad de Piedras Negras.

Fue el 14 de febrero del 2018 que Alan Israel ingresó al Poder Judicial en el Centro de Justicia Penal de la ciudad de Torreón, en dónde estuvo hasta el 14 de agosto del 2023. Pasó por todos los procesos, fue encargado de sala, también en las causas penales como auxiliar, en el área de bancos y telefonías, así como etapa de ejecución de audiencias que se verificaban o anticipadas, entre otras áreas.

Mientras estudiaba su carrera en la Universidad Autónoma de Durango campus Torreón también trabajaba en el juzgado, señalando que desde que estudiaba la preparatoria abierta, se dedicaba a trabajar por necesidad económica.

Fue meritorio en la sala auxiliar de Torreón transcribiendo de expediente a documento de word, y eebido a que la región laguna fue el último en aperturar los juicios orales, es que se abrió plaza para secretaría mecanógrafo y un juez lo invitó a participar.

"Acepté por mi carrera, pero el primer mes fue el más difícil, pensé las cosas y tuve pláticas conmigo mismo, que me llevaron a querer entender el por qué se daban ciertas resoluciones. Tuve disposición mental de aprender todo esto y quiero seguir aprendiendo porque nadie llega sabiendo todo"

Empezó su preparación para los juicios y apelaciones, con el fin de participar en la convocatoria para Juez en enero del 2023 en el que realizó el primer examen, seguido de otros tres. Aunque el límite de edad para participar en este tipo de convocatorias es de 25 años, Alan Israel se aventuró a participar con tan solo 24 años, pasando cada uno de los exámenes y siendo el número 6 en la lista de espera de hombres.

Fue el 12 de julio de ese año que le entregaron la constancia, convirtiéndose en el Juez más joven, luego lo tomaron en cuenta para que apoyara como secretario proyectista y el Magistrado Juan José Yáñez lo invitó a trabajar en Saltillo. El 15 de agosto se fue a la capital de Coahuila donde además de trabajar como secretario proyectista también empezó su capacitación con el Juez Pedro.

"Ir a Saltillo me ayudó mucho a aprender, a argumentar y sintetizar la información, ubicar los puntos para poder dar una contestación y estar más preparado", dijo animado el Juez.

Fue el 16 de abril cuando llegó a Monclova como Juez interino del Centro de Justicia Penal, con el fin de ayudar con la carga de trabajo y como parte de los cuatro nombramientos que se dieron, junto con el Juez Nelson Ulises Herrera que también llegó a la región centro, ambos ya tenían su plaza y solo era cuestión de tiempo para cambiar nuevamente de aires.

"Me decían que era muy serio y al principio no quería que mi edad afectara cómo me veían o lo que yo podía hacer dentro de las salas, no quería bromear y siempre trato de ser formal con todos, con los abogados, estadios públicos y el público en general"

Reconoció que estuvo encantado con Monclova ya que tiene una gran apertura de comunicación y son muy cálidos, lo considera como el primo de Torreón, y desde el primer día todos lo trataron muy bien, desde los ministerios públicos hasta los policías estatales.

Desde un inicio el Juez Alan demostró tener claridad en sus ideas y en la forma de llevar a cabo la ley, especializado en Ejecución de Penas y casos mixtos del Juzgado Familiar, siendo el último juicio oral el caso de Arnulfo "N", en el que dictó más de 30 años de sentencia por el delito de homicidio calificado.

Ayer jueves 31 de octubre fue su último día como Juez en la región centro, ya que emprenderá un nuevo viaje en el Centro de Justicia Penal de Piedras Negras, junto al Juez Nelson que recientemente cambió de sede en Acuña.

"Me gusta mucho lo que hago, me encanta mi trabajo y actualmente siento mucha paz y satisfacción plena. A donde me manden puedo trabajar porque amo esto", señaló el Juez Alan Israel.