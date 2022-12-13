Culminan curso en CEDIF Norte

Luego de asistir a 40 horas de clase, 11 alumnas terminaron el curso de pastelería y pays en CEDIF Norte bajo bajo la organización de la coordinadora Evelyn Saldua.

Durante este tiempo, las alumnas fueron capacitadas para la elaboración de pays y pasteles lo que puede ser útil de manera personal, emprender un negocio o ingresar a laborar.

Sobre el particular la doctora Leticia

Carrillo Acevedo presidenta honoraria del DIF dijo sentirse muy satisfecha de los resultados obtenidos durante el presente año, en la realización de cursos.

Destacó que entre CEDIF Norte CEDIF Sur, Casa Meced e Instancia de la Mujer se realizaron variedad de cursos, en coordinación con ICATEC, CECYTEC y Misiones Culturales.

' Estamos muy satisfechos con los resultados obtenidos en este primer año de administración' destacó la primera dama de Monclova.

Para finalice la doctora Leticia Carrillo aseguró que ya se están clausurado los cursos y será el

próximo año cuando se reactiven