Cumple años la ´Lady Terrenos´; La festejan invasores

De una forma muy contenta fue como Adriana Torres Durón celebró su cumpleaños en el terreno que fue posesionado el pasado domingo, la mujer que se hizo viral, señaló que ya ha visto en redes sociales la gran cantidad de memes, videos y hasta escuchó la cumbia que le hicieron, dijo que si antes mucha gente la apreciaba ahora son mucho más y agradeció por las muestras de cariño.

Doña Adriana se arregló, se puso muy guapa para celebrar su cumpleaños pues sabía que mucha gente irá a buscarla para felicitarla, dejarle un detalle o simplemente felicitarla, dijo que se sentía muy feliz porque gracias a Dios cumplía 53 años de edad.

"Gracias a mi padre Dios y a mi madre santísima, estoy muy bien, muy contenta ya no duermo del gusto que siento en mi cuerpo, en mi corazón, estoy muy contenta por todo", comentó.

Dijo que llegó a ver comentarios y la infinidad de memes que se hicieron, así como la cumbia que circuló en redes sociales, ante esto comentó que ella es una mujer que quiere dar todo de sí, ser mejor cada día y respeta mucho a la gente.

Señaló que mucha gente la aprecia, todo lo que ve en Facebook relacionado a su persona, la hace feliz y mencionó que los malos comentarios no los ve porque esos no le convienen pero dijo que es de gente mal intencionada que no es feliz con su vida y que quieren dañar la de ella pero no le importa, los buenos comentario si los ve y se queda con ellos porque con ellos su alma se fortalece.

Ayer que cumplió años le regalaron muchas cosas, anillos, collares, bolsas, le llevaron desde muy temprana hora, dos pasteles que compartió con el resto de la gente, dijo que continúan en los terrenos, no hay novedades y que seguirá ahí.

"Oren mucho por mí porque yo soy católica y que mi padre Dios y la virgen nos bendiga a todos, muchos saludos a todos y gracias", comentó.

Adriana Torres es una mujer que durante toda su vida ha trabajado para sacar a sus hijos adelante, es muy reconocida en Frontera puesto que siempre andaba en una motocicleta trabajando de un lugar a otro haciendo de todo por seguir hasta hace algunos días que tuvo un accidente y se cayó de la motocicleta, pero afortunadamente no pasó a mayores solo daños materiales.