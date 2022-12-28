Cumple fuga de agua 2 meses

MONCLOVA., COAH.-Vecinos de la colonia Valle de San Miguel denunciaron la apatía del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento ya que desde hace más de dos meses reportaron una fuga de agua que brota desde el pavimento y que ha provocado la creación de 8 baches donde continuamente los automóviles caen, dañando no solo sus llantas sino también la suspensión.

José Alberto Zúñiga Sánchez, vecinos del lugar dijo que las calles del sector, sobre todo la 45 ya son una vergüenza, pues los automovilistas incluso tienen que subir a las banquetas para evitar caer en las inmensas “Zanjas” que se han generado por el exceso de agua de las fugas.

Dijo que la mayor parte del problemas se encuentra en la calle 45 frente al domicilio marcado con el número 236, donde el pavimento ya está totalmente dañado, por lo que ya no saben qué hacer, pues aunque los vecinos coloquen tierra o escombro para tapar el “mugrero” de calle, el agua de la fuga termina abriendo de nueva cuenta los boquetes.

1 / 2 Los vecinos comentaron que al tratar de sacar la vuelta a los baches, caen en otro, rompen llantas y dañan transmisión de sus vehículos. 2 / 2 Una gran cantidad de daños han sido provocados por los baches de la calle 45. ❮❯

“El agua posiblemente está fluyendo de la red general, ellos permiten que el desperdicio de agua se dé al fin que nosotros como vecinos pagamos el agua que nos marcan en los recibos, ya no se puede mantener más este problema porque el desperdicio es mucho y los daños a los autos también, los cuales debemos de pagar nosotros porque nadie se hace responsable de los mismos”.

Los afectados mencionaron que al tratar de sacar la vuelta a los baches siempre caen en otro y terminan rompiendo sus llantas y causando problemas en la transmisión de sus vehículos, por lo que exigen que se repare esta fuga ya, antes de que se suscité un accidente de consecuencias mayores.