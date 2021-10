Da a luz y le quitan a bebé

Yesica Campos dio a luz a su sexto hijo, lo cargó en sus brazos solo durante unos minutos, hasta que la Pronnif se lo quitó, los médicos reportaron que la madre estaba drogada cuando llegó al hospital, recién parida, con dolor en el vientre y llorando desesperadamente la mujer aseguró que las autoridades no la escuchan y que solo la juzgan.

"Ellos no saben, porque no me escuchan, solo me juzgan, dicen que estoy loca, que vengo drogada, que solo me les quedo viendo, no me atienden, yo quiero a mi bebé, es mío y necesitas comer, ¿Quién lo va amamantar?", señaló la mujer de 35 años de edad quien dio conocer su historia.

Fue el pasado martes a las 4:00 de la mañana cuando la mujer trajo al mundo a su bebé en el Hospital Amparo Pape de Benavides, ahí se hizo el reporte ante la Pronnif que asegura que existen pruebas que avalan que ella estaba drogada.

Ella es madre de 6 hijos, la mayor es de 18 años ya se casó, luego está uno de 15, 16, 11 y 10 años y el más pequeñito al que ni siquiera ha registrado pero que llamará "Ulises Jesús", la mayoría de sus otros hijos están con familiar de apoyo como lo estableció la Pornnif.

Yesica Campos tiene 35 años de edad dijo que antes sí se drogaba, consumía el cristal pero desde hace más de un año que dejó de hacerlo cuando vio que por culpa de ese vicio su familia se desboronó, empezó a perder a sus hijos legalmente, la mayor está casada, dos están con su abuelita y los otros dos viven con una tía.

"Él no tiene por qué estar ahí, me dicen habrá quien amamante, él tiene que estar conmigo, porque yo soy su mamá, no quiero que se lo den a otra familia y ellos solo alargan el tiempo, ni siquiera me escuchan, a lo mejor lo quieren dar en adopción"

Mencionó que el pequeñito "Ulises Jesús" nació güerito de ojos de color, por lo que dice que Pronnif solo se lo quiere quitar para darlo en adopción o al menos es lo que teme.

Ella se refugió en las drogas luego de haber perdido a su mamá y un hermano, fue por malas amistades.

"Me siento derrotada, sin nada, que me lo entreguen, que no sean malos, debe estar conmigo, ya me arrebataron muchos tengo derecho a una segunda oportunidad para tener a mis hijos conmigo", comentó.

La enviaron al médico legista y el resultado fue positivo, ella aseguró que es porque toma pastillas para dormir, motivo por el cual no quería ir al hospital porque tenía miedo que también le quitaran a su bebé y fue como pasó.

Dijo que hace 6 años intentaron asaltarla y le dieron un golpe muy fuerte en la cabeza, quisieron matarla, desde entonces entró en ansiedad, depresión y más cosas por lo que fue a consulta con un psiquiatra que le recetó clonazepan, asegura que esta es la razón por la cual el antidoping resultó positivo.

"Tengo ansiedad, nervios, me dan ganas de llorar y salir corriendo, pero ellos no saben porque no me escuchan, solo me juzgan", señaló llorando la mujer.

Pidió una segunda oportunidad y que la pongan a prueba para cerciorarse que su niño está seguro, Olvido Campos es su hermana y mencionó que con su apoyo, su hermana y su sobrino saldrán adelante, pero es necesaria una segunda oportunidad.