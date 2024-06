Da orden Alcalde de no detener a paisanos.

Luego que se reanudan en estas vacaciones el paso constante de paisanos el Alcalde Mario Dávila reiteró a los elementos policiacos la instrucción de no detenerlos si no hay motivos de infracción, y si se detecta que cometen un acto de corrupción serán castigados.

Cero tolerancia y disciplina dictó el Presidente Municipal a todo el elemento que incurra en este tipo de violaciones, contra paisanos, y saben que están sujetos a una suspensión temporal o definitiva.

Incluso, señaló que entre los castigos que se han aplicado hasta ahora es el resarcitorio, es decir que regresen a la persona lo que le quitaron.

Dijo que la policía municipal no tiene por qué pedirles que les muestren lo que llevan y cuando hay una violación a la ley de tránsito, solo se debe aplicar la infracción, pero si no hay motivos, no tienen por qué detenerlos.

Los lugares a donde los paisanos pueden acudir a poner su queja, puede ser a la Presidencia Municipal a las oficinas de Seguridad Pública o incluso al celular del propio Alcalde Mario Dávila 86666381583, "sí me llaman, mi teléfono es público se meten a la página y de ahí lo obtienen".

Dijo que es importante establecer dónde ocurrió el acto de corrupción y les recomienda que se fijen cuando menos en el número de patrulla y de ahí, con los datos del lugar y la hora se puede obtener lo necesario para localizar a quien o quienes pudieron cometer el mal acto de extorsión.