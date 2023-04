Dan ultimátum de 24 horas

Se da plazo de 24 horas para pagar pago de puntualidad así como semana salarial para obreros sindicalizados de Altos Hornos de México.

Después de que trabajadores tomaran las instalaciones de la planta dos donde se encuentra el Alto Horno 5 con la finalidad de evitar entradas y salidas de pipas de gas que lo abastecen, el representante de Relaciones Laborales Enrique Rivera acudió ante las instalaciones comprometiéndose a pagar el premio de puntualidad a más tardar el miércoles por la tarde.

"Lo único que les digo es que si esto no trabaja, nada tenemos que hacer" haciendo referencia al Alto Horno 5

"Desde el 23 de diciembre esto está parado, no ha salido ni un kilo de fierro de aquí, con que sacamos dinero, el inversionista que entra nos va a decir; yo invierto para que esto trabaje, no para que paguen las deudas y tiene toda la razón del mundo, por eso tenemos que salir adelante. Lo que vengo a decirles es la verdad, el problema es dinero y no lo tenemos, estamos haciendo esfuerzos para cobrar"

Mencionó que están vendiendo carbón a una persona que lo compra barato y lo vende caro y que además les paga cuando les da su gana.

Explico que a través de mantener el Alto Horno trabajando con insumos de mineral de fierro y carbón, para producir el acero de primera fusión, que produce este Alto Horno que puede producir 7 mil toneladas diarias y ese placero de primera fusión se pasa a los convertidores con chatarra, aleaciones etc, y de ahí se produce el acero líquido que se convierte en planchón, mismo que va a dar en Steckel o laminadora en caliente donde se produce planchón, hojalata y todo lo que se vende.

"El horno eléctrico no requiere ni carbón ni coque pero requiere un número reducido de gente y si en un momento dado el Alto Horno no existe no trabaja y se queda nada mas a trabajar el horno eléctrico significa que se necesita muchísima menos gente para trabajar.

Cabe mencionar que este martes trabajadores de la empresa Altos Hornos de México tomaron las instalaciones de planta uno en el área de coquizadora y la planta dos evitando entrada y salida de las pipas de gas que mantienen con calor los Altos Hornos esto en exigencia del pago de nóminas atrasadas así como el bono de puntualidad.

Este jueves se cumplirían tres semanas de nulo pago de nómina por lo que obreros decidieron manifestarse, después de una hora se obtiene respuesta del área de Relaciones Industriales y se les informa que se pagaría una semana atrasada, situación que no fue del agrado de los obreros y se mantuvieron firmes en la manifestación.

En punto de las 3:30 de la tarde toman la planta dos de AHMSA a fin de evitar el paso de pipas de gas que dan suministro al alto horno cinco, al momento apagaron los compresores y en espera de una respuesta de la empresa.

Se aprueba levantar el plantón en AHMSA dos y se compromete empresa pagar el premio de puntualidad en las siguientes 24 horas.