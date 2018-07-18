Daniel Habif inquebrantable

Dentro de su blog Daniel declara que se dedica a construir una juventud inquebrantable, a esto le debe el nombre de la gira con la que se ha dado a conocer en todo el país y muchos otros de habla hispana. También menciona que quiere elevar los estándares mentales, lo que sea que eso signifique.

Hoy en día, él es considerado uno de los más jóvenes conferencistas motivacionales y empresariales de todo México.

Cuenta con impresionantes videos que ponen a pensar a más de uno, con temas desde amor, dinero, éxito, familia, entre otros.

Lo que lo caracteriza es su forma tan directa de hablar, de explicar, de intentar hacer entrar en razón al oyente.

Daniel Habif es uno de los conferencistas exitosos más jóvenes al menos de los países de habla hispana.

Sus videos en YouTube rebasan los 900k es decir casi 1 millón de visitas. Su gira "Inquebrantables" iniciada en el 2017 ha alcanzado a más de 110,000 personas.

No duda antes de decir alguna verdad, al contrario, su exceso de honestidad permite a la audiencia sentirse identificado y creer todo lo que dice. Su retórica es inteligente, de alguien que sabe que para llegar a otro es necesario primero hacerlo tu amigo. Sus videos en YouTube rebasan los 900k es decir casi 1 millón de visitas. Su gira “Inquebrantables” iniciada en el 2017 ha alcanzado a más de 110,000 personas en toda la República Mexicana y Latinoamérica, con ya casi 100 conferencias. También ha participado en foros como:

TEDx, Forbes, Entrepreneur, Senado de la República, INJUVE, INADEM, Alto Nivel entre otros. Ha creado seminarios y experiencias transformacionales para 25 Universidades y preparatorias.

El buen humor y profesionalismo de Daniel Habif se demostró en el escenario donde el público rió y aprendió mucho.

Ha realizado también comerciales para ciertos productos siendo la Coca-Cola de los más reconocidos.

El día de ayer se presentó Daniel Habif en el Teatro de la Ciudad “Raúl Flores Canelo” con un lleno total.

Los boletos se habían agotado incluso antes de su presentación. El público monclovense esperaba ansioso la llegada del joven para, con su talento, contagiar a todos con su conferencia “Inquebrantables”.

Y así ocurrió, por lo que fueron cerca de 2 horas y media, el conferencista contó anécdotas, proyectó videos e interactuó con el público, quienes entre risas y aplausos comprendieron los pasos que da Daniel Habif para poder ser inquebrantable.