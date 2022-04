"De mí te vas a acordar"

FRONTERA. COAH.-"Me voy a encargar de que pague; estoy enojada, tengo mucha impotencia porque no es justo que mi hija haya pasado por una agresión, si bien no logró abusar de ella, la tocó sin su consentimiento, por eso pido a las autoridades que hagan justicia y no lo dejen salir en libertad, porque si lo hacen, yo misma tomaré la justicia en contra de esta persona que no está enfermo, pues sabía perfectamente lo que hacía con mi niña".

María del Socorro Lerma, madre de la menor que fue ultrajada por un depravado sujeto cuando se dirigía a presentar un examen al Cetis 46 dijo entre lágrimas que no es justo que se haya puesto en riesgo la integridad e incluso la vida de su hija solo porque un sujeto así lo quiso.

Mencionó que sus hijas salieron antes de las 7 de la mañana de su casa y un vecino las acercó a cuatro cuadras de su escuela, para que luego una de sus hijas se fue a la secundaria, mientras que la otra caminaba rumbo a la preparatoria cuando el sujeto la jaloneó y la metió a unas tapias para realizarle tocamientos obscenos, pero gracias a que la jovencita gritó y lo golpeó con fuerza alertó a dos trabajadores que pasaban por el lugar.

"Los policías me informaron que a mi hija le había pasado algo, pero que gracias a un señor que barría la calle y otro que pasaba por el lugar en una motocicleta la agresión no pasó a mayores, sin embargo no se puede dejar así este hecho que atentó contra la integridad de mi hija, ya que de ser liberado el agresor, más niñas podrían estar en peligro y eso no se debe permitir".

Dijo que luego de que su hija gritó con fuerza, pudo liberarse del agresor, por lo que dos ciudadanos lo corretearon y le lanzaron piedras, mientras la policía llegaba al lugar de los hechos y lo detuvieron.

"Mi hija está en shock, ella misma tuvo que levantar la denuncia porque ya es mayor de edad, yo tengo mucho coraje e impotencia porque es injusto que por no haber sido detenido en flagrancia pueda ser liberado este sujeto que no está loco y sabe perfectamente bien lo que trató de hacerle a mi muchacha"

María del Socorro dijo que los directivos del plantel se comprometieron a tomar cartas en el asunto, ya que tienen conocimiento del caso, mi hija me dijo que hace unos días también una compañera suya fue tocada por un hombre que viajaba en una bicicleta, por lo que se tiene que poner más vigilancia y no dejar libre a estos sujetos que pueden causar un gran daño a las muchachas.