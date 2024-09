De panzazo sexenio de AMLO: COPARMEX.

"De panzazo", así catalogó el Presidente de COPARMEX Monclova la evaluación de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el trabajo realizado en los 6 años.

A una semana de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje el cargo, Mario Coria Rohell, señaló que es una administración atípica en la que hicieron y propusieron cualquier cantidad de cambios, muchos de ellos sin sentido, sin objeto ni rumbo y que todavía no se han entendido.

Mencionó que la administración del Jefe del Ejecutivo Nacional tiene muchos puntos en contra, en cuestiones como seguridad, desarrollo económico, inversiones, que sin duda dejan mucho que desear.

Sin embargo, mencionó que uno de los puntos que se destacan de esta administración, es la estabilidad del dólar que se mantuvo a lo largo de los seis años.

Señaló que de evaluar el trabajo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, daría un 6 de calificación, pasando de "panzazo", tan sólo por el punto positivo que se obtuvo al mantener la estabilidad del peso frente al dólar.

En cuanto a la región Centro y el estado de Coahuila, mencionó que en ese aspecto si lo reprobarían, porque fue un tema en el que se atacó de manera directa a una empresa, una fuente de empleo, y no hubo ninguna propuesta.

"Hubiéramos querido que se atacaran los problemas, no decimos que no, pero no puedes atacar un problema y dejar a toda una región de un país sin alternativas, sin opciones en el tema económico", indicó.

El representante del sector patronal, espera que con la llegada de la Presidenta Claudia Sheinbaum esta situación cambie, y que se incluyan a todos los sectores en la toma de decisiones.