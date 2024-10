Debe Claudia atender la seguridad en México

Aunque arrancó con fuerza su mandato, a Claudia Sheinbaum le faltó exponer estrategias para atender y resolver problemas como la inseguridad, la salud y la educación; se avocó solo en programas sociales y dádivas de dinero, indicó el Alcalde Mario Dávila Delgado.

El Presidente Municipal dijo que como la primera mujer que toma el mandato nacional, Sheinbaum se enfocó mucho en orientar su discurso hacia las mujeres, sobre todo en el programa del bienestar.

Sobre esto, señaló que en cuestiones de dinero habló lo que piensa aumentar en apoyos al área educativa y a las mujeres, agregar a más mujeres a los programas sociales, y que harán constitucionales los programas sociales que no se puedan eliminar a menos que cambiara una mayoría calificada de otro partido en la cámara alta.

Aunque reconoció que hay expectativas de crecimiento económico del país, de buenas relaciones con otros países, pero es necesario que se aboque a resolver el programa de la seguridad para que la pueda controlar.

Mario Dávila mencionó que el mensaje de la Presidenta de la República fue enfocado solo en tema político y social, pero no tanto en el área económica, educativa y de salud, "se habla no de fondo en los temas importantes, solo de dar dinero y no resuelve la problemática del país".

Señaló que falta la parte de la infraestructura que requiere México, así como las economías, por lo que puntualiza urge que apoye a los municipios y estados que demuestren ser competitivos en el avance de sus responsabilidades.

Antes de finalizar, sobre la problemática de Ahmsa, dijo que espera que Sheinbaum sea una intermediaria para resolver la problemática entre la gerencia de la empresa, el aún dueño y el enlace con los trabajadores.

"Eliminar impuestos a los trabajadores de Ahmsa y favorecer con fondos federales la economía de los trabajadores", finalizó.