Debe haber prioridades en presupuesto federal

La Diputada Local Guadalupe Oyervides Valdez señaló que el Gobierno Federal debe de ver las prioridades en la aprobación del Presupuesto Federal de Egresos 2022 y destinar mayor recurso para las áreas primordiales como Seguridad, Desarrollo Económico y sobre todo el tema de salud, y dejar de lado las obras faraónicas en las que se está asignando una gran cantidad de recursos.

La legisladora coahuilense señaló que ha sido firme en la postura ante el Gobierno Federal, que si bien, es un tema de otra índole, al ser un tema federal, no lo quita el derecho de dar su opinión al respecto.

Indicó que el hecho de que el presupuesto de egresos esté dirigido un 70 por ciento en un tren, la refinería y 2 aeropuertos, y la eliminación de 17 programas, es un tema lamentable que afecta a todos los mexicanos.

Y es que mencionó que en estos tiempos existen temas de mayor interés como son la salud, la seguridad y la reactivación económica, algo que ha escuchado en el recorrido que realiza por su distrito.

Señaló que parecieran que estamos en una Política Pública Unipersonal del Presidente de la República, en donde se dejó de escuchar cuales son los temas que el día de hoy le duelen a las mexicanas y los mexicanos, específicamente a los coahuilenses.

"Un Tren Maya puede haber esperado, una refinería, que el habla de la recuperación pero el mundo, avanza sobre energías renovables limpias, por lo que creo que las políticas públicas del presidente se deben ajustar a las necesidades de las y los mexicanos".

Comentó que es bueno que existan programas de apoyo para los adultos mayores, para las mujeres, pero no es justo que con la misma beca que se les da tengan que ir a comprar su medicamento, porque no hay medicamentos oncológicos, porque no se cuenta con el cuadro básico en el Seguro Social.