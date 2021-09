Deben empresas mejorar salarios

Empresas locales deben mejorar sus salarios, para generar el interés de la población por cubrir las vacantes y evitar la rotación, en lugar de decir que se "dará preferencia" a la población de la región Centro, para las contrataciones.

Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático mencionó que es bueno que los empresarios señalen que se dará prioridad a la gente de Monclova y de la región que estén en busca de empleo, sobre lo migrantes haitianos que deseen instalarse en lo localidad.

Sin embargo, señaló que en lugar de eso, se debería mejorar los salarios que se ofrecen a la gente, ya que en algunas empresas, como maquiladoras, o empresas pequeñas, cuentan con salarios bajos, por lo que las personas prefieren irse a la informalidad que aceptar ese tipo de vacantes.

"No es que la gente no quiera trabajar o que no quiera cubrir ciertas vacantes, sino que los salarios que ofrecen algunas empresas no son suficientes para cubrir las necesidades, por lo que prefieren estar en la informalidad y las empresas que ofrecen mejores sueldos, son pocas las personas que entran".

Mencionó que se le pudiera dar preferencia a la gente de Monclova, Frontera, Castaños, San Buenaventura, pero si los sueldos no son atractivos, las personas no buscarán esas oportunidades.

Lamentablemente, dijo, en muchas ocasiones se aprovechan de la gente, lo que podría suceder si se da la oportunidad a migrantes, que lo único que desean es una oportunidad, a pesar de que sea con bajos sueldos.