Deben obreros denunciar

Si Ahmsa se va a la quiebra los obreros y ex obreros que no han demandado no recibirán el pago de su salario o terminación como lo habían pactado con la empresa, les pagarán de acuerdo a la Ley de Quiebras de la Ley Federal del Trabajo.

Así lo advirtió el ex obrero Julián Torres Ávalos quien recomienda a sus compañeros que hagan cuanto antes la denuncia laboral contra la empresa para que puedan garantizar su dinero, de lo contrario está en riesgo.

Y es que saben que será el 4 de agosto cuando se determine si se va la empresa a la quiebra o no, pero aseguró que aún están a tiempo de que puedan interponer su denuncia laboral para que entren en el paquete de protección.

"Somos alrededor de 200 los que estamos organizados y nos reunimos los miércoles, por eso les hacemos la recomendación a nuestros compañeros que quien no haya denunciado aún, que lo hagan, porque es la única manera de garantizar que reciban lo justo", comentó.

Dijo que si la empresa se va a la quiebra, los obreros que no demandaron saldrían muy perjudicados económicamente.

Y sobre los abogados que se dicen se aprovechan de la situación y cobran hasta 30 a 35% de lo que en su momento reciban los obreros de terminación o de pago de salarios, destacó el entrevistado que han encontrado abogados que cobran el 15%.

Asimismo, Julián Torres destacó que están en contacto con un representante de gobernación y otra persona del equipo de la Doctora Claudia Sheinbaum quienes les han brindado mucho apoyio para sacar adelante su asociación, incluso ya se les propuso un nombre.