Deben padres pedir Operación Mochila

Son los padres de familia quienes deben autorizar o rechazar el operativo mochila en las escuelas, así que la directora de educación, Gladys Villarreal hace un llamado para que los papás se pongan de acuerdo si quieren esta revisión en la escuela de sus hijos.

Así lo indicó tras lamentar los últimos sucesos donde se reporta el uso de armas blancas entre alumnos de algunas instituciones educativas.

Por ello, pidió que se reúna la sociedad de padres de familia de cada institución educativa y formen comités para que soliciten se realice una operación mochila en la escuela a donde acuden sus hijos.

"Mientras los padres de familia no lo indiquen, no lo autoricen o no lo soliciten, los maestros y directivos nada pueden hacer al respecto", comentó la entrevistada.

Dijo que es importante que en cada institución educativa, la sociedad de padres convoque a los padres en general para analizar la situación y determinen si quieren o no que se haga este operativo en la escuela, la intención es que no pasen este tipo de situaciones que puedan afectar a los mismos alumnos.

"A los padres les encargamos muchísimo tomen en cuenta que llevan sus hijos a la escuela para que no pongan en riesgo la integridad de cada alumno y por seguridad de sus propios hijos", finalizó.