Decide Alex morir junto a Franzua

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- No abandonó a su hermano de sangre. Mientras Franzua Fuentes agonizaba al ser abandonado por los polleros que lo cruzarían hacia la Unión Americana por el desierto de Ocampo, Coahuila, su hermano Alex desistió de avanzar para lograr llegar a Estados Unidos, en un acto de amor, se quedó a su lado y murieron juntos.

Hoy los dos jóvenes, seguro están con Dios después de la terrible pesadilla que sufrieron en su válido afán al intentar emigrar, cruzando horizontes en busca de un mejor bienestar para sus familias.

En Ocampo, la comunidad está de luto, familiares y amigos de los jóvenes infortunados localizados sin vida ayer junto al cieneguense Irvin Jiménez Villarreal mencionan que Alex prefirió morir al lado de su hermano, nada lo pudo hacer cambiar de opinión, sabía que tenía las horas contadas y aun así, no dejó solo a su hermanito.

Ahora solo falta por localizar a Juan Diego Ibarra también del Municipio de Cuatro Ciénegas, la búsqueda sigue y su familia conserva la esperanza de que esté con vida.

Trascendió que en su mayoría los jóvenes llevaban suficiente comida y líquido para subsistir la travesía hasta llegar a la Unión Americana sin embargo, sin embargo, los guías decidieron retirarles los víveres para dárselos a las personas de más edad que son los que lograron llegar a Estados Unidos, sin embargo fueron detenidos casi de forma inmediata.