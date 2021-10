Decisión afecta a proveedores

Tras darse a conocer que AHMSA planea declararse en quiebra para disputar los pagos que Alonso Ancira acordó que pagaría a Pemex para resolver las denuncias de corrupción en su contra, integrantes de la Iniciativa Privada en la Región Centro, manifestaron que es una lástima que gente de ese nivel no piense en los proveedores que durante dos años o más han esperado y que incluso siguen apoyando a la empresa.

"No sé si sea cierto o no, ojalá que no sea así, pero la decisión que tomen va a perjudicar a proveedores a los que se les debe, la decisión que están tomando es no pagar, que lastima que en lugar de decir déjame les pago a la gente, se declare en quiebra, la gente que los han esperado dos años o más, esperan una respuesta, esto los desanima", señaló Arturo Valdes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio.

Señaló que al declararse en quiebra, quiere decir que no va a pagar o que lo harán cuando ellos quieran, "Que lástima que una persona de ese nivel no piense en la gente, en los proveedores que en su momento le dio la mano", señaló el líder empresarial.

Indicó que es lamentable que no se esté pensado en los proveedores, en este tiempo se está afectando a los proveedores, sobre todo porque ellos están esperando para salir de sus compromisos, muchos quebraron, otros siguen esperando y otros se les fue su patrimonio.

Dijo que a lo que se ve, es una situación que va para largo, esperan que no sea cierto y de ser así que se retracte que volteen a ver a los proveedores que necesitan la ayuda urgente.

En el caso de la Canaco hay alrededor de 13 socios a los que se les debe más de 20 millones de pesos, pero donde está lo fuerte es en cámaras empresariales como CMIC y Canacintra, otros proveedores que no pertenecen a ninguna cámara y que tenían la esperanza de que todo esto se arreglara.

"Y lo peor es que no les dan la cara, no les dan explicación, en su momento AHMSA utilizó esa materia prima, se sirvió de ellos y ahora ano piensan en ellos, es una empresa que está generando dinero, le está yendo bien y no puede solucionar el problema de estos proveedores y pagarles", comentó.