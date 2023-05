Dedica a su mamá conmovedora canción durante el festejo de Súper Gutiérrez

Demostrándole el amor y agradecimiento que siente por ella, la joven Samantha le dedicó unas melodías a su mamá en su día, Monserrat Vega, durante su turno laboral en Súper Gutiérrez, tienda a la que le ha sido fiel por muchos años.

Durante el festejo que organizó la tienda Súper Gutiérrez a las mamás en su día, Samantha Vega le cantó varias canciones a su madre, Monserrat Vega, quien tiene 7 años trabajando como cajera en la tienda ubicada sobre la avenida Industrial.

Samantha comentó que no fue planeado, aprovechó la llegada de los mariachis y que el representante dio oportunidad a cualquiera de los presentes para cantar a sus seres queridos, Samantha no dudó un segundo en participar y dedicarle a su mamá bonitas melodías.

Deleitó con la canción "Amor eterno" y a las mamás presentes les cantó la clásica "Señora, señora", recibiendo un gran aplaudo por su interpretación y vítores por parte de los trabajadores de Súper Gutiérrez por el detalle que tuvo con su compañera.

"Sentí mucha emoción y ganas de llorar, ", dijo la señora Monserrat quien es mamá de 3 hijas, la mayor que es Samantha de 21 años, Evelin Andrea de 13 y Anahí de 5 años de edad.

"Me gusta cantar como hobby, me gusta participar en concursos y cuando se me da la oportunidad, lo hago porque me gusta mucho. Quiero mucho a mi mamá, le agradezco por todo lo que hace por mí y mis hermanas, es un poquito de lo que puedo demostrarle", dijo Samantha.