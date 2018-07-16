Dedican torneo a Aida Gutiérrez

SABINAS, COAHUILA.- La Directora general de operaciones de Centros Comerciales Gutiérrez, Aida Aracely Gutiérrez Salinas, agradeció a los organizadores del Serie Nacional de Beisbol Williamsport Categoría Moyote, haberle dedicado la edición 2018.

Visiblemente conmovida por el gran detalle recibido por los organizadores de la justa nacional, la empresaria reconoció que nunca esperó este honor, lo cual la hace feliz en todas formas.

Aida Aracely Gutiérrez Salinas agradeció distinción recibida.

“Me siento muy contenta, feliz y emocionada por estas distinción que se me da, esto fue una verdadera sorpresas. Todo el comité llegó a mi oficina encabezado por el señor Juan García me dieron la notificación de este honor lo cual agradezco con todo el corazón a nombre de la familia” reconoció emocionada la homenajeada.

La homenajeada reiteró que los Centros Comerciales Gutiérrez tiene como prioridad el apoyo a las disciplinas deportivas como el beisbol, donde además de estar presentes en ligas regionales, también en apoyo a equipos como los Acereros de Monclova.

Finalmente, la entrevistada agradeció las atenciones recibidas por los organizadores de la Serie Nacional de Beisbol, y deseó lo mejor a todos los equipos participantes de los diferentes estados de la república.