Defrauda a deportistas sonorenses con falso hospedaje en Monclova

Jóvenes deportistas fueron defraudados por una agencia de viajes falsa, quienes les aseguraron un lugar en un hotel de Monclova y luego de 22 horas de viaje, se llevaron la lamentable noticia de que habían sido estafados con 13 mil pesos.

Esto lo dio a conocer Armando de la Garza, Comisionado de Turismo en Canaco Monclova, quien dijo que el miércoles por la noche llegó un autobús a su hotel ubicado sobre el bulevar Francisco I. Madero, los pasajeros provenían de Sonora y habían viajado por 22 horas para participar en un evento deportivo.

Desafortunadamente fueron estafados por una sola noche de las seis que habían contratado con la supuesta agencia, pues sólo aceptaron pagar como anticipo de 13 mil pesos de los 65 mil que les costaría la estancia.

"Nuestro hotel estaba saturado, no había disponibilidad como para hospedarlos, por lo cual los canalizamos a otro hotel con una tarifa especial que les permitiría con el descuento, recuperar el dinero estafado. Hasta el momento, no se tiene información si algún otro grupo fue defraudado, pero no lo descartamos".

Señaló que los fraudes llevados a cabo por falsas agencias de viaje o tour operadores han venido creciendo de forma escandalosa sin que las autoridades intervengan. Mencionó que los deportistas habían reservado a través de una agencia de viajes en Ciudad de México a través de Facebook.

"Nosotros tenemos una página en Facebook que es pública y en ella aclaramos que no tenemos relación ni trato alguno con ninguna agencia de viajes o tour operadores y que cualquier reservación tendrá que ser de forma directa. Nuestro único convenio es con Booking.com, pero la paga es cuando llegan"

Recomendó Es importante que quienes van a viajar garanticen con el Hotel al que quieren viajar que efectivamente tal o cual agencia los representa y responden por ella para no tener unas vacaciones o viaje de terror.