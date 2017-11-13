Deja Festival del Globo 12 millones

Más de 8 mil personas visitaron este fin de semana el pueblo mágico de Cuatro Ciénegas para disfrutar del espectáculo del Festival del Globo 2017, evento que superó por mucho las expectativas de los organizadores, dejando una derrama económica superior a los 12 millones de pesos en tres días.

El día de ayer concluyeron las actividades de este evento, que se ha convertido en uno de los de mayor interés de la población no sólo de Coahuila sino de los estados vecinos.

Luis Gilberto González, presidente de OCV Monclova y organizador del Festival del Globo desde hace nueve años, señaló que durante esta edición del festival se tuvo una gran respuesta por parte de la ciudadanía, superando las cifras que se registraron en los últimos años.

Mencionó que tanto en cuestión de asistencia como económica tuvieron buenas cifras, con lo que se demuestra que este evento es uno de los consentidos de la gente.

Para la novena emisión del Festival del Globo tuvo una asistencia de más de 8 mil personas durante los tres días que pudieron disfrutar de las diferentes actividades que se realizaron en torno al evento.

Mencionó que los vuelos tanto libres como anclados tuvieron gran éxito, en donde incluso hubo personas que se quedaron sin la oportunidad de disfrutar del vuelo y se les tuvo que regresar el dinero debido a que la capacidad se vio rebasada.

La tradicional callejoneada fue otro de los eventos que tuvieron un importante crecimiento este año, con la participación de más de dos mil.

La afluencia de visitantes que se tuvo durante este fin de semana en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas mantuvo una ocupación del 100 por ciento en hoteles tanto de Ciénegas, Ocampo, Lamadrid, San Buenaventura y una ocupación importante en los municipios de Frontera y Monclova, todo por aquellas personas que acudieron a la Ruta del Desierto para presenciar este espectáculo multicolor.

Señaló que se estima una derrama superior a los 12 millones de pesos, en estos tres días, que incluso podría ser superior a los 20 millones de pesos, lo que refleja cifras por encima de lo obtenido en años anteriores.

El presidente de la OCV mencionó que con los resultados obtenidos en esta emisión se tiene un mayor reto para el próximo año, en el que se cumplirán 10 años de este proyecto y que se tendrá una celebración en grande, para todas las personas que disfrutan de este evento.