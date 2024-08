Deja gran huella Manuel Medellín

Juan Manuel Medellín Torres fue un gran ejemplo desempeñándose en el departamento de Forestación, su cuadrilla empezaba a dar el servicio desde temprana hora y era la última en retirarse, dejó un hueco en la Presidencia Municipal.

Juan Manuel Medellín, de 46 años, conducía una camioneta Nissan Estaquitas cuando, aparentemente en estado de ebriedad, invadió el carril contrario y colisionó de frente con otro vehículo.

El fuerte impacto dejó a Juan Manuel prensado dentro de la cabina y a Perla 'N', la joven de 17 años, con graves lesiones. Socorristas del GRUM llegaron al lugar para atender a los heridos y durante el traslado a la Clínica 7 del Seguro Social, la ambulancia fue embestida por una camioneta cerrada que ignoró las señales de emergencia y la presencia de las autoridades en el cruce del bulevar Benito Juárez y el bulevar Harold R. Pape.

El choque adicional provocó que las puertas traseras de la ambulancia se abrieran, y tanto el socorrista Oscar Saldúa como los pacientes fueron lanzados contra el pavimento.

Juan Manuel Medellín fue declarado muerto luego de su llegada a la Clínica 7 del IMSS. Al respecto, el director del departamento Obed Villarreal externó que ya están trabajando en el apoyo que se brindará a la familia de su compañero, tras la sorpresiva noticia de su fallecimiento.

"Trabajó 7 años en la Presidencia Municipal y hace 5 años en Forestación, estaba como supervisor de una cuadrilla, un muy buen elemento y es una perdida dolorosa para nosotros, es lamentable".

Señaló que Juan Manuel iba de camino a su casa para descansar luego de repartir al resto de los empleados.

"No creo que haya estado bajo los influjos del alcohol, era muy responsable y al otro día tenía que trabajar temprano, no lo quiero descartar tampoco pero conociéndolo a él, probablemente no haya bebido alcohol esa noche"

Obed Villarreal mencionó que fue su mano derecha, lo caracterizaba que era muy trabajador y una persona muy responsable, quien iniciaba su actividad desde temprana hora y era el último en irse.