Deja IMSS morir a obreros de AHMSA

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está dejando morir a los obreros de Altos Hornos de México, afirmó la hija del trabajador Juan Peña Vázquez quien se encuentra hospitalizado desde finales de agosto y aún no ha recibido un buen tratamiento para su tumor de cabeza.

Juan laboró por más de 20 años en el departamento de Equipo Pesado de AHMSA, fue a principio de febrero del presente año que se operó por otra enfermedad y a los días empezó a sentirse mal. Ingresó el 27 de mes de agosto por problemas de movilidad en brazos y piernas, además decía incoherencias.

Los médicos de inmediato lo subieron a piso donde solo le recetaron paracetamol y dexametasona, la familia tuvo que pagar estudios. Además, cuando el obrero papá entró, el médico luego encargado se fue de vacaciones, dejando a sus pacientes con los practicantes.

"Tuvimos que vender un mueble para poder atenderlo porque en el IMSS no te hacen nada cuando se trata de problemas en la cabeza. Desde un inicio no se le dio un buen trato o atención, los médicos aseguraban que en los estudios no se veía nada en las resonancias y le daban otro tipo de medicina que le terminó dañando el riñón".

Los médicos y practicantes pensaban que tenía meningitis o infecciones, dándole solo paracetamol, fue hasta que la familia le hizo estudios con médico particular que se dieron cuenta que Juan Peña tenía un tumor en la cabeza. Todo este mal proceso lo tiene intubado el día de hoy, además de padecer de neumonía.

Su hija Erika Peña señaló que la familia pidió en repetidas ocasiones un traslado a Monterrey, Nuevo León pero el instituto se lo negó sin motivo alguno, por lo que su familia piensa que el problema radica en la falta de pago de cuotas de la empresa acerera hacia el instituto, lo que hizo que dejaran morir a su papá.

Señaló que otro obrero también murió por no recibir atención, ingresó por un derrame cerebral a causa de las preocupaciones que les generó la falta de sueldo, estuvo quince días internado antes de sucumbir.

"Siempre nos dijeron que no, que eso no estaba en sus manos y que no estaba en su jurisdicción, y ahorita que ya saben que tiene, nos están diciendo de plano que no lo van a mandar, lo están dejando morir".

"Los médicos particulares nos querían cobrar 50 mil pesos por día pero no tenemos con qué, es imposible, a mi papá ya no le pueden ayudar pero quiero que traigan un médico especialista para que esto no le pase a más gente"