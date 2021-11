Deja psicología por el estilismo

México es un país en el que el propietario de un negocio pequeño puede ganar en un día lo que un profesionista por quincena, hay miles de casos como el caso de Cinthia Verónica Orozco Puente de 35 años de edad quien por la falta de oportunidades y los salarios mal pagados optó por emprender su propio negocio.

Como estilista obtiene mejores ingresos que cuando ejerció su carrera de Licenciada en Piscología y contó cómo es que después de muchos años de lucha por trabajar en lo que más le apasionaba decidió tomar otro rumbo y estudiar belleza, algo que también le apasiona, disfruta y le da el tiempo para enfocarse más tiempo en su familia.

Fue muy difícil encontrar trabajo, en muchos de los empleos le decían "No egresado de tal universidad", por eso se fue por el lado de la psicología infantil educativa, buscó empleo en la Sección 5 del SNTE y lo único que encontró fueron interinatos en el área especial, incluso fuera de Monclova con el deseo de que un día obtendría una plaza se fue, lo más lejos que estuvo fue en Ciudad Acuña.

Posteriormente le ofrecieron una plaza definitiva en el área administrativa como personal de apoyo, esto a través de la SEP en el municipio de Barroteran Coahuila, ella estaba muy contenta, tomó la decisión de vivir allá de manera permanente, percibía un salario de 3 mil pesos por quincena y todavía tenía que pagar renta y servicios, pero nada importaba por estar tras un sueño.

Cinco meses después de haber recibido su plaza, un día alguien llegó a su lugar de trabajo y le dijeron que fuera a Saltillo a ver qué pasaba porque había llegado otra persona con el mismo número de clave.

Nadie le pudo resolver nada, el sindicato era una mafia y si no tenías alguien que te ayudara, "una palanca" todo lo que hiciera era en vano, nunca le dieron solución, al final no le pagaron por ese tiempo en el que tuvo su plaza, perdió meses intentando, estuvo sin trabajar, a pesar de tener un formato oficial que indica que se le asignó la plaza, nada se pudo hacer.

Regresó a Monclova en donde la falta de oportunidades la obligaron a estar en un empleo que nada tenía que ver con su carrera, era el área administrativa de una aseguradora, lo que le quedó de eso fue conocimiento y experiencia, pero lo mejor fue haber conocido a su esposo con el que se casó poco tiempo después.

Ya en matrimonio y siendo madre de familia un día el comentó a que su esposo que no quería estar de oquis y se metió a estudiar belleza durante un año, no para tener un negocio solo para ocuparse en algo más que en el hogar.

Estudió en Aguillón y empezó a trabajar en su casa, la misma gente que iba a ese lugar, la buscaba en su casa y poco a poco se fue haciendo de clientas.

Hoy en día tiene negocio en su hogar, con el paso del tiempo compró todo lo necesario para hacer su trabajo, tratamiento capilar, corte, luces, rayos, mechas, pestañas postizas, uñas de acrílico, maquillaje, peinado entre otras labores que realiza y con las que fácil supera los 3 mil pesos que ganaba como psicóloga, pues eso lo puede sacar en un solo día.

Hay muchos jóvenes recién egresados que no encuentran trabajo, más en Monclova donde hay muchas trabas como a ella le pasó, donde le decían que sí era de una escuela particular no se le contrata a pesar de tener buenas calificaciones.

"No me arrepiento de lo que estudie me gustaba lo que hacía me entregaba en mí trabajo y daba lo mejor de mí en los lugares donde estuve como psicóloga, pero ahorita gano mucho más de lo que ganaba en la SEP", comentó Cinthia Orozco.

Exhortó a los jóvenes a que sigan luchando, que no se den por vencidos si no es en Monclova en otro estado o ciudad, hay mejores oportunidades, más empresas, mejores sueldos.

"No sé porque en Monclova hay muy poco empleo, mal pagados o porque anuncian y anuncian vacantes y vas y no, no se ve que contraten y no te dan la oportunidad", mencionó.