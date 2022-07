Dejó plantón 3mdp en pérdidas: SIMAS

De dos a tres millones de pesos es la afectación que tuvo SIMAS por los tres días de plantón, así lo señaló el gerente, Eduardo Campos tras destacar que analizan acciones legales por la agresión que sufrieron dos empleados y el encierro de otros 15 por parte de manifestantes.

Asimismo consideró que hay al menos 50 mil usuarios afectados por este plantón entre los municipios de Monclova y Frontera.

Referente a la postura de exigir una auditoría e incluso su salida del sistema, Eduardo Campos dijo que no hay problema por la auditoría pues hay auditorías constantes y el sistema se encuentra bien en funcionamiento financiero; sobre su salida destacó que es una decisión que debe tomar el Consejo.

Horas después de haber recuperado las oficinas y el sistema operativo del SIIMAS; Eduardo Campos se mostró muy centrado y muy familiarizado con todos los temas que conllevaron la toma del edificio por 3 días consecutivos.

Referente a los daños económicos al SIMAS dijo que se estiman de 2 a 3 millones de pesos aproximadamente, ya que el sistema capta de 800 a un millón de pesos al día por concepto de pagos de usuarios sobre el servicio de agua y drenaje.

Mencionó que sí hubo la agresión contra dos trabajadores y hay videos que lo prueban, donde dos empleados del sistema fueron víctimas de algunos de los manifestantes, pero además, del encierro de 15 personas en las oficinas ubicadas en la Colonia Obrera Segundo Sector donde se concentran las unidades y el sistema operativo.

Eduardo Campos destacó que el Centro Integral de Operaciones del SIMAS presentó ya algunas alteraciones por las horas que permaneció sin vigilancia, algunas colonias recibían muy poca presión, y se detectaron tuberías en mal estado, por lo que habrán de hacer algunas adecuaciones.

Por lo que se refiere a las acciones programadas de servicio y mantenimiento operativo, habrá algunos retrasos por los tres días que estuvieron sin funcionar, así que pide paciencia y calma a los ciudadanos.

BUSCAN RECUPERAR LAS UNIDADES DETENIDAS ILEGALMENTE

Asimismo, el gerente del Sistema destacó que hay 3 unidades que fueron detenidas sin explicación alguna, sin infracción por parte de elementos de seguridad pública de Frontera.

También fueron dos pipas que el SIMAS renta a particulares para brindar el servicio de agua a través de este sistema a quienes no les llega por tubería, pero como eran unidades que tienen el sello del SIMAS también fueron detenidas, no obstante, los dueños de los vehículos ya las recuperaron pero no así las otras tres unidades.

"Se fueron ahorita el jurídico y personal del SIMAS a pedir la liberación de estas unidades, no se cometió alguna infracción, no había justificación en el hecho que las detuvieran y las llevaran a un corralón así que vamos a liberarlas a través del sistema legal", comentó.

Antes de finalizar, dijo a los ciudadanos que ya pueden pasar a realizar sus trámites, y si en estos tres días que las oficinas se mantuvieron cerradas tenían algún pago qué hacer y no lo hicieron, no se les va a cobrar multa, ni recargos.