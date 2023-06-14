Demanda de técnicos para reparar aparatos de aire

Comerciantes no encuentran técnicos en aparatos de aire luego que muchos se quemaran por sobrecarga de energía eléctrica, la Cámara Nacional del Comercio señaló que hay muchos oportunistas que realizan un mal trabajo.

Los efectos de la tercera ola de calor se seguirán sintiendo con intensidad en Monclova y es que de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional el termómetro alcanzará los 43 grados centígrados toda la semana.

Esto lo han pagado caro los comerciantes adheridos a la Canaco en Monclova, pues los aparatos de aire ya no funcionan, las líneas de energía eléctrica han provocado que se quemen y los comerciantes batallen para encontrar a técnicos que los arreglen.

“Se están votando los breaks y no están dando abasto en los negocios, hay una sobrecarga de energía, se dañan las altas y bajas de la corriente. Nos está ocasionando problemas y primero, el recibo saldrá bien cargado y tendremos que empezar a organizarnos desde ya”, dijo el presidente Arturo Valdés Pérez.

Señaló que esto está siendo aprovechado por los supuestos técnicos de aparatos de aire pues hay muchos que no hacen un buen trabajo pero si te cobran de más, e incluso hay quienes arreglan sin tener conocimientos en el área.

Mientras que los técnicos conocidos tienen mucha demanda y están saturados, también hay fila de espera y es difícil conseguir las piezas necesarias para repararlos.