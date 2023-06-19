Demandan 400 acreedores a Altos Hornos

Tan solo 400 de los cerca de mil 500 acreedores de Altos Hornos de México han presentado la demanda de reconocimiento de adeudo ante el proceso de quiebra, esto a unos días d que venza el plazo establecido por la ley.

El próximo 29 de junio del año en curso vence el plazo para que proveedores y acreedores demanden el reconocimiento del adeudo de la empresa, sin embargo únicamente el 26 por ciento lo ha hecho.

La Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Monclova, Mónica Rodríguez Alvarado informó que este plazo es para los acreedores privilegiados, con el fin de que se reconozca su adeudo y no se pierda el privilegio.

Informó que de los cerca de mil 500 acreedores reconocidos por la empresa, únicamente se han presentado 401, donde instituciones como PEMEX, IMSS e Infonavit, ya presentaron la demanda ante este juzgado.

Indicó que los acreedores que no lo hagan dentro del término de 45 días, podrán presentar su demanda más adelante, a la cual se le dará un tramite incidental, pero no se consideraran como privilegiados.

Informó que entre los mil 500 acreedores, AHMSA reconoce un adeudo de 13 mil millones de pesos.

Así mismo la juez indicó que una vez que venza este plazo, se procederá al emplazamiento de la Sindicatura a efecto que dictamine en relación a los créditos presentados para que sean reconocidos y una vez llegada la fecha convocar a una junta de acreedores.