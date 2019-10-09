Demandan profesores a universidad Vizcaya

Seis ex profesores han denunciado a la Universidad Vizcaya de las Américas al no proporcionarles prestaciones laborales como IMSS, Infonavit y Afore durante los años de servicio, son cantidades cuantiosas y si la universidad no paga, podrían embargar sus cuentas bancarias.

Jorge Antonio Ramírez Alonso fue catedrático de Derecho desde que la universidad abrió sus puertas y era el que tenía más horas, pero al cambiar de coordinadora tuvieron diferencias y ella decidió quitarle horas frente a clase y lo despiden. Demandó por despido injustificado y ganó, le tuvieron que pagar 130 mil pesos.

“En lugar de indemnizarse, me pagan esa cantidad y me reinstalan, querían que fuera de administrativo y como no eran las condiciones de trabajo adecuadas, los vuelvo a demandar y ganar otros 150 mil pesos, pero quedaron pendientes aportaciones de Afore, Infonavit e IMSS del 2012 al 2014”.

Ahora está reclamando su derecho y le tienen que pagar actualizado al salario de ahora y es una cantidad cuantiosa que deseo no mencionar al incrementarse sus prestaciones. La universidad también tendrá que pagar unas multas por el retraso o de lo contrario embargarán las cuentas bancarias y arrestarán al representante legal.

A ningún catedrático le dan prestaciones laborales como el Seguro Social o Infonavit, pero muchos han demandado porque no saben que tienen esos derechos, solo cinco prosiguieron con la demanda y la ganaron.

“Todos los que demandan ganan el detalles es que piensan que no tienen derecho a su seguro, todos a los que despiden acuden conmigo, a los demás les dan un finiquito muy bajo”.