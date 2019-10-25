Denuncia 288 daños a recinto

Representantes del Comité Local de la Sección 288 interpusieron de manera oficial ante el Ministerio Público la demanda por los daños y el robo que se dio el pasado miércoles 16 de octubre, al irrumpir un grupo de afines al Sindicato Minero y personas identificadas como “porros”, al recinto sindical para vandalizarlo.

A más de una semana de que se presentaron los hechos, el Secretario General de la Sección 288 y funcionarios del Comité Local acudieron a interponer de manera oficial la demanda para que se lleve a cabo las investigaciones y se sancione a los responsables, y se repare el daño que se ocasionó.

Se cuentan con las pruebas en donde se identifica a las personas que vandalizaron el recinto sindical.

Patricio Quintero Alemán informó que la demanda está dirigida a cerca de 40 personas que fueron identificadas, las cuales algunos son trabajadores de la Siderúrgica 2, otros son de la Siderúrgica 1, otros más son ex trabajadores, pero la mayor parte de las personas son ajenas al sindicato y a la empresa.

Señaló que como siempre el Sindicato Nacional Democrático apuesta a la legalidad, por lo que se interpuso la demanda y ahora esperan que las autoridades realicen la investigación correspondiente y se aplique la ley.

“Los trabajadores nos están demandando que estos hechos no queden impunes, nosotros como sindicato nos debemos a los trabajadores, por lo que hacemos lo correspondiente al interponer la denuncia”.

La denuncia fue interpuesta por el delito de robo y daño, sin embargo el abogado Héctor Lara Hipólito, señaló que la denuncia queda abierta, por lo que se pueden integrar nuevos delitos y responsables, conforme avance la información, así mismo dijo que el delito de robo se triplica por aprovechar el desorden público para cometerlo.

Los representantes sindicales apuestan a la legalidad y confían se castigue el ataque.

Esta proceso va dirigido contra las personas que cometieron el allanamiento del recinto, sindical, pero no se descarta la posibilidad de incluir al Presidente y Secretario General del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, que por versiones de los mismos “napistas”, fue quien ordenó el ataque.

Así mismo se dio a conocer que se citará a la Notaria Pública que fue llevada por la gente que irrumpió en el sindicato, para que presente el protocolo y de fe de los hechos que se registraron por parte de los afines al Sindicato Minero.