Denuncia a Guadiana por no pagarle finiquito

Ex trabajador de la empresa MIMSA denunció al Senador de MORENA Armando Guadiana Tijerina, por abuso laboral, al ser dado de baja durante la pandemia, al contagiarse de Covid-19, y hasta la fecha no se ha cubierto el pago de su terminación.

Fernando Pacheco Enriques, inició el día de ayer un plantón al exterior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Monclova, exigiendo a las autoridades laborales estatales y de la federación para que atiendan su caso.

Comentó que la demanda interpuesta por despido injustificado ante la autoridad laboral a nivel local se encuentra detenida por el fuero constitucional con el que cuenta el Senador y dueño de la empresa por lo que no puede ser citado.

Desde el 2020 inició el proceso, después de ser dado de baja de la empresa, al contagiarse de Covid-19 y oponerse a regresar a laborar, al encontrarse dentro del grupo de riesgo, al tener 69 años en ese entonces.

Comentó que a pesar del decreto que establecía que los trabajadores mayores de 60 años de edad deberían permanecer en resguardo, la empresa MIMSA obligó al personal a continuar laborando al interior de AHMSA, aún sin contar con el equipo de seguridad necesario, como las mascarillas.

"Estuve un mes fuera y me lo estuvieron pagando, pero después me pidieron que regresara a laborar a pesar de que mi pase estaba vencido y no podía entrar a la acerera, después de que me contagie, la empresa me dio de baja".

Fernando Pacheco fue despedido después de 32 años laborando para la empresa, como jefe de turno, cometiéndose una serie de irregularidades como bajarle el sueldo con el que estaba registrado en el IMSS de 700 a 300 pesos, y se le ofreció una terminación de tan solo 80 mil pesos.

Señaló que lo único que pide, es lo que le corresponde que son los 90 días, más 20 días por año laborado, sin embargo su proceso está estancado debido a que no se puede mandar citar al Senador.

Es por eso que mantendrá su plantón al exterior de las oficinas de la Junta Local y hace un llamado a las autoridades laborales para que realicen una inspección y se percaten de todas las irregularidades que existen en la empresa.