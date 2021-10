Denuncia a su pareja por violencia

La Voz- El Centro de Empoderamiento y Justicia para la Mujer tomó el caso de Sureica Dorali, quien el pasado fin de semana fue agredida por su pareja, por lo que fue interpuesta la denuncia por violencia doméstica, en busca de una medida de restricción.

Con visibles lesiones en cara y cabeza, así como un esguince cervical, acudió Suerica Dorali González la mañana de ayer ante el Ministerio Público para interponer la denuncia en contra de Jesús Isaías Ojeda, así como también se inició el proceso en el Centro de Empoderamiento ante este caso.

La joven fue agredida el pasado sábado por su pareja, Jesús Isaías, quien le exigía la factura de un celular, para empeñarlo, ya que se encuentra desempleado, pero al negarse, le propinó una golpiza con una pala.

Debido a las lesiones que presentó, la joven permaneció internada por algunas horas en el Hospital General, en donde fue valorada por los médicos, y dada de alta alrededor de las 9 de la noche.

Sureica Dorali, comentó que anteriormente había tenido discusiones con su pareja, por lo que lo había dejado en varias ocasiones, sin embargo, nunca habían llegado a la violencia física.

Señaló que Jesús cuenta con antecedentes de violencia, con sus anteriores parejas, por lo señaló que no está dispuesta a continuar con esa relación, por lo que interpuso la denuncia para evitar que quede libre y regresa a su casa.

Así mismo se buscará que se dicte una medida de restricción para evitar que se acerque a ella, sus hijos, o su casa a molestarlos, ya que temen que regrese y continue con los ataques en su contra.

"Ahorita quiero interponer la denuncia para que no lo vayan a dejar libre, me dicen que ya lo soltaron que no está aquí en el Ministerio Público, pero que lo iban a consignar, por lo que quiero ver donde está y que no lo suelten", indicó.