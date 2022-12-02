Denuncia AHMSA represalias de CFE

En un comunicado de prensa enviado por Altos Hornos de México y firmado por el Ingeniero Luis Zamudio Miechielsen Director General AHMSA y Subsidiarias denunció los ataques que ha vivido por parte de la Comisión Federal de Electricidad los cuales han provocado daños económicos y de infraestructura tanto en la acerera como sus empresas filiales.

“Altos Hornos de México y sus empresas han enfrentado en días recientes un recrudecimiento de las acciones agresivas de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, a partir de la aceptación por el Poder Judicial de una demanda por daños y perjuicios por 700 millones de dólares, por la cancelación unilateral e ilegal de los contratos de suministro de carbón para las dos plantas generadoras ubicadas en Nava, Coahuila.”

“Esa injustificable decisión, que representó la pérdida de 4 mil empleos directos de la Unidad MICARE y más de 8 mil indirectos, generó un subsecuente desorden en la industria regional del carbón, por la asignación de pedidos a empresas que no cumplen con la normatividad, principalmente en materia de seguridad, con la pérdida de 18 vidas de trabajadores de pozos carboneros en los dos últimos años.”

“Asimismo, se ha llevado al deterioro de las propias plantas generadoras, que se encuentran trabajando al mínimo de su capacidad, con combustibles inadecuados, después de haber permanecido por décadas entre las 10 más eficientes del país, de acuerdo con la tabla de méritos de la propia Comisión.”

Con el fin de cumplir en tiempo y forma el pago a PEMEX de 54 millones de dólares del acuerdo reparatorio al que se obligó a la empresa, se destinaron los recursos financieros disponibles durante dos semanas a ese fin prioritario.

Por ello, se cubrió totalmente el pago del recibo correspondiente a la Siderúrgica 1 y otras instalaciones, a la vez que se propuso a la CFE fórmulas de pago diferido sobre el resto. Con mala fe, la Comisión no respondió y procedió a un corte completo del suministro en todas las instalaciones.

De no contar AHMSA con sistemas de generación interna, que permitieron suplir parcialmente la suspensión del abasto de energía por la CFE, el daño a los equipos habría sido gravísimo y en muchos casos irrecuperable.

Para Altos Hornos de México la primera prioridad es mantener la operación industrial que a través plantas siderúrgicas y minas representa una fuente directa de sustento para 17 mil familias coahuilenses y, pese a las dificultades que enfrentamos, genera economía en 4 regiones de Coahuila.

Sin embargo, la situación actual demuestra que a la dirección de la Comisión Federal de Electricidad no le importa dañar a Coahuila y a los coahuilenses, como ya lo hizo en al caso de la Unidad MICARE.