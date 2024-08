Denuncia en redes a clínica veterinaria

Usuarios denunciaron a la veterinaria Animalitos por malos tratos y atención a las mascotas, hicieron un llamado a las autoridades municipales para que revisen las instalaciones y evitar que más personas se vean afectadas.

Mediante redes sociales se dio a conocer el caso de Jesi quien pidió el apoyo para reportar a la veterinaria ubicada en la calle Guanajuato #809 colonia Regina en Monclova, ya que aseguró que todos los días se escuchan gritos de personas enojadas y perros sufriendo y ladrando.

"Según es una veterinaria que tiende las 24 horas y en las noches es cuando más se escuchan los lamentos de los perros, como si los golpearan y me atrevería a decir que mis sospechas son ciertas ya que también se escuchan los gritos de las personas que ahí trabajan".

Señaló que durante el día los canes los exponen al intenso sol y sin posibilidad de moverse al tenerlos dentro de jaulas de plástico, aseguró que los vecinos escuchan como los torturan y el ruido es insoportable.

"Me podrían indicar por favor a que autoridad reportar o denunciar porque el problema ya no es solo de posible maltrato animal, si no del ruido extremo que no deja descansar al vecindario".

Las personas no tardaron en responder al llamado y le proporcionaron el número del encargado de Protección Animal para que expusiera su denuncia y revisara el caso. Exigieron a las autoridades que no permitan que un centro de este tipo esté operando a base de maltratos.

Así mismo, salieron más usuarios a declarar que han tenido malas experiencias con dicha veterinaria e incluso a unos les cobró mucho sin dar buena atención.

"Yo lleve hace dos años a mi perro ahí y me lo quería dormir, decidí traérmelo a mi casa, lo curé y aun sigue conmigo", fue el comentario de Sofía Fabela. Así mismo, otra monclovense dijo que el veterinario le puso un medicamento para el vómito a su perrita de dos meses y no la puso salvar, gastando casi mil pesos de atención.

Son demasiados los comentarios de personas que recomiendan no llevar a sus mascotas a la Veterinaria Animalitos, sin embargo, también hay otros que la recomiendan según su experiencia como Fernando Martínez, quien comentó "el trato del veterinario y sus enfermeras hasta donde he visto en los últimos dos años, es muy bueno con los clientes y mascotas".