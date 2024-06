Denuncia familia amenazas muerte

Amenazan de muerte a familia de Abasolo, quienes señalan que en caso de ocurrirles algo hacen responsable a la señora Ana Medellín Zúñiga y sus escoltas.

El señor Horacio Padilla Díaz explicó que le vendió un terreno a la señora Ana Medellín Zúñiga, quien le había pagado solamente 56 mil pesos y se contó con un documento de compra venta, pero luego se arrepintió y su cliente exigía el doble de lo que había dado.

"Ella vive en Estados Unidos y cuando viene trae sus escoltas, no sé por qué motivo, y son ellos los que nos amenazan, acudiendo a mi domicilio en la calle Venustiano Carranza en Abasolo para cobrarme, también quisieron quitarme la camioneta por la fuerza".

Su hija Diana Zuleidi Padilla externó que le pidieron a la señora que se contactara con las autoridades para que se arreglaran con el abogado con el fin de regresarle sus 56 mil pesos y no tener más problemas.

Después les dijo que se reunieran porque ella tenía su abogado en el local de su mamá y que se entregara el dinero de forma legal, sin embargo, al llegar no había ninguna figura legal.

"Un guarura me saca a mí diciéndome que yo no tenía nada que estar oyendo porque no me importaba, pero se trata de mis papas y no dejaba que nadie saliera del local, no les importó que quisiera hablarle a la policía. Fue hasta que el hermano le hizo una seña al guarura que nos dejaron ir".

Al no obtener lo que querían, comenzaron a hacer daños materiales a los señores, ponchándoles las llantas y quebrándoles los vidrios del automóvil, exigiéndoles el pago de 112 mil pesos. Toda la familia ha sido amenazada, incluso Diana también frente a sus hijos y sobrinos

Así mismo, Ana Medellín se presentó con sus guarda espaldas en el panteón de Abasolo, donde la familia acudió al aniversario luctuoso de su hijo, con el fin de amenazarlos diciéndoles que los iban mandar al otro mundo junto a su ser querido.

Los escoltas, Héctor Hernández y Paul Davis fueron detenidos el viernes 14 de junio por elementos de Seguridad Pública de dicho municipio por el delito lesiones contra las funciones de la corporación, fueron consignados con armas de fuego, pero al momento de ser presentados en el Ministerio Público de Monclova no fueron presentados con ellas.

"Solicitamos la atención para que se esclarezcan los hechos, ellos han amenazado de muerte, intimidándoles con armas y en cada que pueden van a su casa en Abasolo como de Monclova. Ahorita no nos recibieron la denuncia ni anotaron en la lista a su hija", dijo su abogado Ramón Manrique.