Denuncia formalmente al Centro de Empoderamiento

"No me siento segura con el Empoderamiento de la Mujer y ya no quiero volver ahí, porque yo tengo miedo, la policía no se ha acercado ni me han hablado para absolutamente nada, y repito tengo mucho miedo", sollozó Elvia Peña, denunciante quien tiene años tratando de deslindarse de su expareja sentimental, quien la violentó brutalmente.

La denuncia ante el Ministerio Público fue en contra de María Eugenia, trabajadora del CJEM; "ella no hizo caso en tres años y contra el CJEM, pues me amenazaron, quiero que me hagan caso por favor, porque tengo mucho miedo, por el simple hecho de que la juez ya le dictó su restricción y no lo ha cumplido", indicó la furiosa y temerosa mujer.

Al interponer la denuncia contra personal del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer, Elvia Peña quien haber sido víctima de corrupción, en esta instancia de protección para las féminas, dijo que su denuncia en el Ministerio Público de Monclova tendrá avance, una vez que expuso su caso de brutal violencia por parte de su expareja.

Luego que en un inicio la mujer denunciara la violencia de la que fue víctima mediante un video donde queda explícitamente demostrado la agresión de su expareja; posteriormente denunció que personal del CJEM fue sobornado para extraviar pruebas, como el video y su propio expediente, a cambio de 40 mil pesos.

La mujer violentada decidió proceder de manera legal contra el personal y expuso su queja en el Ministerio Público, donde obtuvo como respuesta que su caso será turnado a Saltillo para darle la celeridad posible y atender su situación; ya que no ha tenido protección como lo solicitó anteriormente.

"La denuncia fue contra le personal del CJEM porque me amenazaron de encerrarme y no he tenido la protección que he solicitado, pues no es posible que la que tenga temor sea yo, cuando el culpable de mi agresión aún sigue libre, aunado a que tiene una restricción y que no ha tomado estas indicación y sigue acercándose a mí, por eso pido la ayuda", expresó la denunciante.

Expresó tener miedo porque el sujeto no ha tomado las medidas cautelares que se le impusieron, el sigue trabajando y pasando cerca de la afectada, quien se dijo temerosa por su salud y su integridad física; aduciendo que "hay algo más" en la mente del señalado.

La medida cautelar de la restricción es de por lo menos 200 metros, pero se mantiene hasta a 20 pasos, indicó Elvia Peña.

Inclusive las empleadas del denunciado amedrentan pasando constantemente e intimidando con la mirada para monitorear los movimientos dela temerosa mujer.