Denuncia hombre violencia doméstica

El caso de un hombre violentado llegó hasta el estrado del juez, que incluso estableció medidas de protección para la víctima de la violencia de quien era su pareja sentimental. Este tipo de caso no se presenta comúnmente ate la autoridad, pero no significa que no existan, los hombres también sufren violencia.

Este es el único caso en lo que va del año que se ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, mismo que pasó a ser causa penal.

A estos casos de violencia contra hombres, se atribuye cuestiones culturales y sociales, en comparación con el número de violencia hacia las mujeres que es muy diferente.

"Solamente se ha presentado un caso en este año, es un hombre al que se le dictó medidas de protección a su favor en contra de quien era su pareja, fuera de esto hay renuencia a participar, no denuncian, precisamente por el tema cultural y social", comentó Rodrigo Chairez Zamora; Delegado de la Fiscalía.

Explicó que cuando un hombre sufre de esto, se le cataloga por la sociedad "Como falto de carácter", dijo que cada vez estas situaciones se van superando, lo mismo el tema del machismo que va disminuyendo pero no se ha podido erradicar.

Se habla también de un feminismo mal entendido, que influye en estas circunstancias, no se generaliza, es más latente la violencia al género femenino, pero también hay situaciones donde los hombres son víctimas de mujeres con carácter fuerte, que se desborda y resultan afectados.

Los círculos de violencia son difíciles de romper, hay violencia moral, las malas palabras, la forma de dirigirse a la dignidad de una persona, hay hombres que son receptores de violencia física y que incluso manifiestan haberse heridos accidentalmente, tal como lo hace una mujer cuando intenta callar lo que pasa.

De acuerdo a la Fiscalía, el género masculino como víctima no se han reflejado incrementos importantes, pero estadísticas estatales, refieren que la falta de movilidad, estar resguardado en domicilio sí incremento el tema de violencia de género.

Reciéntenme no hay reportes de hombres que hayan ido al hospital por alguna agresión, pero cuando sufren lesiones lo atribuyen a otro factor no a lo que ocurre en el núcleo familiar.

"Es un tabú acudir a denunciar cuando un hombre esta sufriendo violencia porque no quiere ser estigmatizado por falta de carácter, por ello es menor el número de denuncias que se presenta, hay mucho por hacer como sociedad", comentó.