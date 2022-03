Denuncia mujer agresión

Valeria N. quiso denunciar la agresión a manos del primo de su esposo fue rechazada del Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, acudió al Ministerio Público de la Fiscalía General de la Justicia en la Región Centro, lo denunció, pero hasta el momento no se ha programado audiencia.

Fue la madrugada del 01 de agosto del 2021 cuando fue golpeada a patadas, esto luego de una discusión entre ella y su ex esposo, cuando su primero comenzó a gritarle amenazándola con matarla y por poco cumplirle.

"El primo y su esposa se metieran entre lo que discutía con mi ex esposo, no existe! en el video se ve claramente donde la esposa del primo camina hacia donde estoy y mi ex esposo y ella se dejan caer encima de mí para llegar el primo de mi ex esposo y me pataleé, no existe justificación, así como no existe aún mi justicia", señala la afectada.

"Después de ser pataleada en la cabeza, después de haber convulsionado infinidad de veces, después de recibir un pre infarto, me sacaron, ¿quién firmó, quién dijo que ya me dieran de alta antes de que llegaran mis papás? es fecha que no lo sé, no estaba en mis 5 sentidos salí", señala.

Menciona que en la demanda, la Fiscalía General del estado de Coahuila tiene su expediente, discos de tac, electros, declaraciones de testigos y solo esperan cita de audiencia del juzgado penal y la fecha no llega.

"¿Dónde está la justicia? ¿Qué tiene que hacer uno para que llegue esa justicia? ¿Cuántos meses más tienen que pasar?", mencionó.

Ante este caso, Rodrigo Chairez Zamora; delegado de la Fiscalía General mencionó que existe una carpeta de investigación completa al 1005 en la primera fase, hay una solicitud de audiencia para que intervenga la autoridad judicial que no ha hecho notificaciones.

"Igual que la víctima esperamos a ser notificados para continuar con el proceso penal judicial, esto depende de la autoridad judicial, nosotros procuramos la atención a víctimas, lo que esté dentro de facultad de la Fiscalía somos puntuales en cumplir con estos protocolos", comentó.