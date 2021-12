Denuncia Sarahí violencia

"Quiero que se haga justicia, me golpeó él, su mamá y todavía querían que una prima de ellos me golpeara, sí están en una relación así, salgan lo antes posible porque no cambian y la cosas nada más emporan, él empezó con empujones, con insultos hasta ahora que se atrevió a golpearme", comentó Sarahí Encisco quien el pasado miércoles acusó a su ex pareja de haberla golpeado.

"Yo creí que iba a dejar de hacerlo, nunca fue tan fuerte, primero fueron apretones, empujones, insultos, no sé porque aguanté, pero esta vez sí me golpeó", aseguró Sarahí de 23 años de edad, quien acusa a Jehu N de todo esto.

Ya interpuso una denuncia ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer, pondrán orden de restricción contra el señalado como probable responsable mientras se hace una investigación, aun así dijo que tiene miedo, siente que él intentará acercarse o mandará a alguien a golpearla.

Admitió que sí toma clonazepam desde hace dos años, las causas son depresión y ansiedad, el día en que todo ocurrió se tomó dos para dormir, porque él estaba discutiendo.

"Me dijo que era una pu.., hasta que me harté y le dije ¿sabes qué? sí soy una pu... me acuesto con otro y lo hace mejor que tú, pero lo dije porque estaba molesta, él me agarró del cabello y me arrastró por toda la casa", comentó.

Como pudo se levantó y le pegó en la nariz, corrió y tuvo la oportunidad de llamarle a su padre y decirle lo que pasaba, en eso él le pegó con la mano cerrada en un ojo, se subió al carro y se fue, pero regresó después con su mamá, fue cuando el padre de Sarahí al ver al agresor de su hija se le fue encima.

Sarah explicó que cuando su padre y Jehu estaban peleando, la mamá de él se quiso meter a pegarle a su papá, fue entonces que Sarahí se la quitó, empezaron a pelearse entre ellas, la mujer le pegó con una piedra en la cabeza, mencionó que no conforme, le habló a una prima para que fuera a pegarle.

"Él dijo que yo me quise suicidar, que me tomé todas las clonzepam, quienes conocen sobre los efectos de estas pastillas saben que si me las hubiera tomado todas ni siquiera hubiera podido defenderme", comentó.

Mencionó que su ex pareja tiró todas las pastillas, empezó a decir que era drogadicta y que se había intentado suicidar, argumentó que a ella la llevaron al hospital, le revisaron las heridas, argumentó que la doctora lo único que le puso fue suero, no le hicieron lavado de estómago, todo esto ocurrió en el Amparo Pape de Benavides.

Asegura que esta no es la primera vez que el la agredió, tiene testigos a los que les contó y les enseñaba moretones cuando él la agredía, dijo que incluso el día del pleito las vecinas, a las que no conoce, vieron todo, ellas pueden ser testigos de todo lo que ocurrió.