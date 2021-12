Denuncia violencia; acusado la desmiente

A través de las redes sociales una mujer de 23 años de edad denunció a quién era su novio por haberla agredido físicamente, acompañada de fotografías donde se apreciaba ensangrentada, pero el señalado como probable responsable mencionó que es injusto que se le culpe por algo que no hizo y que por ser mujer le den credibilidad, cuando existen videos de que fue lo que realmente pasó.

"A la primera niñas, siempre váyanse a la primera. Tengan cuidado con esta persona era mi ex pareja Jehu G, fue el responsable de todo esto", señaló Sarahí N quién no quiso hablar más del caso.

Por su parte, el señalado como responsable, Jehu G mencionó que es injusto que ella lo esté acusando, mencionando que las cosas pasaron de diferente manera.

Desde hace 6 meses, Sara de 23 y Jehu de 20 años, vivían juntos en una vivienda de la colonia Ampliación las Flores, no es la primera vez que se peleaban, en una ocasión lo hicieron en casa de la madre de Jehu, ella se le fue a los golpes.

Pero esta ultima vez, ya viviendo solos, él llegó de trabajar el miércoles a las 9:00 de la noche, un día antes habían discutido por lo que las cosas no estaban del todo bien, cuando llegó a su domicilio vio a Sarahí acostada, estaba drogada y le pidió que se levantara para hablar, pero asegura que ella no podía ni levantarse debido a los efectos de las pastillas clonazepam que desde hace tiempo toma en exceso debido a su ansiedad.

Ella lo corrió, pero él le dijo que se fuera ella pues la casa en la que vivían era de su tío, esto la molestó y le empezó a decir que cuando él estaba trabajando, ella había sostenido relaciones sexuales con otro hombre, empezó la discusión, él le dijo que no era posible que mientras él trabajara, ella lo traicionara.

"La agarré de la blusa y la empujé, la saqué, se metió y se acostó y cuando la levanté, me pegó muchas veces en la cara, me reventó los labios y la nariz y empecé a sangrar mucho, acepto que le di una cachetada, ella empezó a llorar y entonces agarró platos y vasos de vidrio y me los aventó", relató Jehu.

Él se salió de la vivienda corriendo, descalzo y sin playera sangrando mucho de la nariz, se subió a su carro y se fue a casa de sus padres a quienes les dijo lo que había pasado, les pidió que fueran para que su madre entrara al domicilio por los zapatos y el uniforme del trabajo.

Cuando llegaron a la vivienda, los padres de Sarahí ya estaban ahí, empezó a pegarle en el vidrio del auto, le pidió que se bajara y se le fue encima a los golpes, la madre de Jehu se bajó del auto corriendo para separarlos, pero en eso llegó Sara y empezó a agredir a la mamá a quien tuvo al piso.

Mientras Jehu y quien era su suegro peleaban a golpes, lo mismo hacían Sarhaí y quien era su suegra, incluso los vecinos empezaron a tomar videos de lo que ocurrió.

"Ella no traía esos golpes que salen en las fotos, eso fue cuando mi mamá y ella se agarraron a pelear en el piso, yo le dije al señor vamos a separarlas, él agarró a Sara y yo a mi mamá, pero se volvieron a pescar, ella se golpeó en la cabeza cuando se cayó, tal vez una piedra o no sé peor no fui yo, mi mamá también trae muchos golpes", comentó.

Después de eso Sarahí le volvió a pegar a Jehu, él le dijo que si hacía eso, él le pegaría a su papá, el ex suegro pedía que se calmara, cuando todo terminó, Sara y su familia, quebraron vidrios de las ventanas y las puertas.

"Se tomó toda la ristra, se atasca hasta 8 pastillas de chingazo, la verdad sí me preocupa porque no es justo, no sé qué vaya a pasar, ella dice que le pegué en la cara y no es cierto, pero ojalá que autoridades investiguen bien que fue lo que pasó realmente", comentó.