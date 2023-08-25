Denuncian a PRONNIF por caso de Emily

Denuncian a PRONNIF ante Derechos Humanos caso de Emily, pequeña que perdió la vida días atrás y en el que presuntamente sufrió de maltrato y abuso sexual en Monclova.

Santiago Sánchez Cruz familiar de la menor informó que acudieron ante oficinas de Derechos Humanos en Monclova para interponer una denuncia por negligencia contra la Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia.

Para Periódico La Voz Santiago Sánchez informó que desde los seis meses la pequeña Emily era cuidada por él y su esposa, lamentablemente la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia aún sabiendo que los padres de la menor eran drogadictos decidió regresarlos al hogar donde finalmente falleció.

“Conté toda mi historia ante Derechos Humanos, sólo pido justicia y castigo a Pronnif por negligencia, que a la titular la destituyan o la capaciten para brindar una buena atención, aún quedaron niños en ese hogar y sería lamentable que pasen por lo mismo” finalizó.