Denuncian abuso de jefe de turno

Trabajadores del área de escarfeo de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México denunciaron el mal trato y abusos cometidos por el jefe de turno, que los obliga a permanecer en áreas con temperaturas de más de 50 grados centígrados, a pesar del riesgo que esto representa para los trabajadores.

Cansados de los constantes abusos, trabajadores adheridos a la Sección 147 dieron a conocer la situación que existe con el Jefe de Turno Arfaxad, quien con palabras altisonantes se dirige a los trabajadores.

La inconformidad se deriva porque el jefe de turno obliga a los trabajadores a permanecer en áreas con altas temperaturas durante todo el turno, lo que genera un desgaste y pone en riesgo su integridad.

Comentaron que algunas de las grúas no traen climas y están en contacto constante con los planchones, por lo que la radiación pega en la cabina, con temperaturas sofocantes, sin que se les permita descansar en áreas climatizadas cuando no están operando.

"Quiere que estemos arriba de la grúa a pesar que no haya necesidad, cuando queremos ir a un área ventilada en el rato que no estamos trabajando, de manera prepotente y con palabras altisonantes, nos dice que regresemos y no nos deja, a pesar de que arriba la temperatura no se aguanta".

Señaló que personal del sindicato ya hablaron con él, sin embargo no cambia su actitud, por lo que exponen su queja, para que los representantes de la empresa conozcan el trato que se les da y los abusos, que pone en riesgo a los trabajadores.

"Nosotros venimos a trabajar y cumplir órdenes, pero las condiciones no son aptar para estar las 8 horas del turno, las cabinas están calientes, si afuera estamos a 45 grados, en la cabina y al estar en contacto con los planchones son temperaturas de más de 50 60 grados", señalaron los obreros.