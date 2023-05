Denuncian abusos contra ´peteistas´

TORREÓN, COAH.- El candidato a gobernador de Coahuila por el Partido del Trabajo (PT), Ricardo Mejía Berdeja, denunció públicamente que elementos de la policía violentaron y les quitaron propaganda electoral a activistas del PT en Múzquiz este sábado.

Asimismo "el Tigre" dio a conocer que se trata de los integrantes de la patrulla 102 de la PAR, con placas CA-203-A.

"Estos sujetos que actúan como criminales de la patrulla 102 de la PAR detuvieron de manera arbitraria y violando los derechos humanos de dos activistas del Partido del Trabajo en Múzquiz ayer", expresó el candidato Ricardo Mejía este domingo en una transmisión en vivo a través de sus redes sociales.

"El Tigre" también informó que interpondrá las denuncias correspondientes para hacer justicia ante estos actos de intimidación contra simpatizantes del movimiento que encabeza.

Además hizo un llamado a las autoridades del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para que actúen y citen a los mandos de la Policía Estatal, pues el órgano electoral ha sido omiso ante la campaña sucia y de violencia emanada de las filas del Revolucionario Institucional.

A todos los simpatizantes y personas que han sido víctimas de abusos policiales, como jóvenes, mujeres, campesinos, trabajadores, el candidato ciudadano Ricardo Mejía los exhortó a tomar revancha social el próximo 4 de junio usando el poder de su voto en las casillas.

"No nos dejemos intimidar, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, que no decaiga el ánimo por estos delincuentes", subrayó "el Tigre".