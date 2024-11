Denuncian bullying en la Secundaria #2

MONCLOVA; COAH.-Madres de familia de la Secundaria 2 "Emiliano Zapata" de la colonia Obrera en Monclova denunciaron los recurrentes casos de bullying dentro y fuera del plantel, donde alumnos agreden a otros sin intervención de los maestros. A pesar de las solicitudes de las madres, las autoridades educativas no han tomado medidas efectivas para prevenir la violencia.

"Los maestros no hacen nada, solo dicen que lo que pase fuera de la escuela no es su responsabilidad", expresó una de las madres. La preocupación aumentó después de que la seguridad pública fue desplegada fuera de la escuela, pero las peleas continúan.

Viridiana Garza, madre de una alumna víctima de acoso escolar, relató que su hija fue intervenida por la Policía Rosa para evitar una agresión física. "Aquí siempre ha habido violencia y peleas, y los maestros no hacen nada. He visto que los alumnos portan navajas e incluso drogas, pero no hay quien frene esto".

El director y la subdirectora de la escuela se negaron a comentar sobre la situación, limitándose a tomar una fotografía sin brindar declaración alguna, además de cerrar el portón a medios de comunicación.

Las madres de familia exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad y bienestar de sus hijos, como mayor presencia policial, capacitación para maestros, medidas disciplinarias efectivas contra los agresores y reuniones periódicas con padres y maestros. Además, amenazan con solicitar la destitución del director y la subdirectora por incumplimiento de sus funciones y buscar apoyo de autoridades estatales y federales para abordar la situación.