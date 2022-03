Denuncian hackeo de celulares

Las denuncias públicas por el supuesto "hackeo" de celulares no cesan, en esta ocasión le pasó a Mario Garza; coordinador del Frente Cardenista, quien dio a conocer las constantes amenazas de una supuesta empresa prestadora de dinero si no paga cierta cantidad de dinero que él no solicitó.

"Empiezan a amenazarme con hablarle a todos mis contactos, ¿cómo le hicieron? no sé cómo le hicieron para meterse a mi celular y me dan un número de cuenta para que deposite", señaló.

Dijo que abrió esa aplicación y no aparece nada ni registro de él, comentó que sí pone su número a esa aplicación me hackearán toda la base de datos pues así fue con otra aplicación que puso sin pedir dinero.

"Solo se pone un monto pero no te lo depositan, ya cancelé mi cuenta personal por qué hicieron compras y me dejaron sin dinero, estas aplicaciones tienen miles de denuncias", señaló.

Esta no es la primera vez que se presenta un caso, en los últimos meses ha sido más recurrente incluso hay personas que desafortunadamente han autorizado el ingreso a la galería de su celular y utilizan sus fotografías para enviarlas a sus contactos, no sin antes amenazar con hacerlo de no depositar ciertas cantidades de dinero.